“Tendencia de la pobreza es empeorar”

El sociólogo Óscar René Vargas advirtió ayer que si las autoridades del país no toman medidas urgentes para echar a producir las tierras y combatir la pobreza y la desnutrición ahora, Nicaragua podría empeorar sus condiciones de vida por los próximos 10 años.



Según el investigador, las revelaciones del Mapa de la Pobreza e informes del Banco Mundial que anuncian que la pobreza del país aumentó desde 2001, deben ser tomadas en cuenta para impulsar medidas de prevención y combate urgentes para frenar la expansión de la miseria.



El Instituto Nacional de Información de Desarrollo publicó la semana pasada un nuevo mapa de la pobreza 2008, que en comparación al mapa de la pobreza de 2001, detalla que la cantidad de pobres aumentó en el país de 909,571 a 2,224,814.





Además de pobres, hambrientos

Aunado a ello, el Banco Mundial reveló la semana pasada en un informe leído en Washington, que la pobreza aumentó un promedio de un 2,6 por ciento a lo largo de nueve países sobre los cuales existía información confiable: Bolivia, Camboya, Madagascar, Malawi, Nicaragua, Pakistán, Perú, Vietnam y Zambia.



De esos países, el más afectado es Nicaragua, donde la pobreza creció un 10.7 por ciento en el sector rural y un 7.8 por ciento en total, indicó el estudio del BM.



¿Por qué tanta pobreza?, se le preguntó al analista socioeconómico, y éste respondió que por muchos factores: como los altos precios del combustible y la escasez de productos alimenticios por los efectos globales del cambio climático, que afectan la agricultura y la producción de alimentos a nivel mundial.





Círculo vicioso

“Como el precio del petróleo sube sin control, los precios de los alimentos y servicios aumentan, mientras los salarios se mantiene congelados. Eso hace que las familias nicaragüenses pierdan su capacidad adquisitiva de los alimentos, y sin acceso a los alimentos, hay un deterioro del nivel de vida y eso genera más pobreza”, señaló Vargas.



En Nicaragua el año pasado la inflación fue del 17 por ciento, un aumento de más del 9.4 por ciento en comparación con 2006.



“Las familias están perdiendo la capacidad real de compra, los alimentos están subiendo el doble y están escaseando y esa es una tendencia para aumentar la pobreza”, observó el analista.



Según él, la estructura social del país está severamente golpeada por la pobreza y esto se convierte en un círculo vicioso, “ya que con mayor pobreza, hay mayor desnutrición infantil, y eso condena al futuro a tener una sociedad de personas con menos oportunidades de desarrollo, y eso nos regresa a la pobreza”.





Desigualdad atroz

De acuerdo con Vargas, otra de las causas de la pobreza nacional es la desigualdad de la riqueza.



Según el documento Características de la Pobreza en Nicaragua, producido por el Inide, a nivel nacional el 20 por ciento más rico de la población nicaragüense acumula el 47.2 por ciento del total del consumo (para un valor promedio anual per cápita de C$23,804), mientras el 20% más pobre, apenas acumula el 6.2% (para un valor promedio anual per cápita de C$3,131).



En otras palabras, el quintil más rico, tiene un valor promedio anual per cápita y de acumulación de riqueza 7.6 veces mayor que el quintil más pobre. Esta brecha de desigualdad en términos generales, es muy semejante para el resto del país incluyendo el área urbano-rural.



Particularmente, el consumo promedio de los hogares no pobres es cinco veces mayor que el de los pobres extremos y tres veces el de los hogares pobres; mientras que a nivel nacional, el 40% más rico de la distribución, acumula el 68.9% del total del consumo y el 60% complementario, lo hace con el 31.1%.





A producir

“En esas condiciones, no hay manera de mejorar y revertir la pobreza. Y con las demás condiciones socioeconómicas, más los efectos de huracanes y fenómenos naturales que cada vez destruyen a Nicaragua, el país parece encaminado a empeorar si no se hace algo a tiempo”, dijo Vargas.



Según el analista social, el gobierno debe impulsar por medio de sus instituciones, el incentivo de entrega de tierras y recursos para poner a producir más de ocho millones de manzanas de tierras ociosas y generar, de ese modo, empleos y alimentos.



“Nicaragua debe exigir como condición de negociación con la Unión Europea, un préstamo de mil millones de dólares al menos, para capitalizar a la zona rural y así inyectarle capacidad de producción al país”, propuso Vargas.