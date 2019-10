Fracasa oposición

La oposición fracasó esta mañana en su intento por reunir 47 votos para sesionar en la Asamblea Nacional y aprobar una serie de iniciativas con el objetivo de restituir la realización de las elecciones en tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, postergadas por el Consejo Supremo Electoral para el último domingo de abril del año 2009.



La frustración llego a tal punto que los 25 diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC y los 17 de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, anunciaron que paralizarán el trabajo legislativo, incluyendo las reuniones de las comisiones.



Esta situación dejó al descubierto la fragilidad de la oposición para reunir votos en contra del gobierno y la capacidad del partido en el poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, para mantener la división opositora evitando la aprobación de cualquier ley.



Las acusaciones y contra acusaciones no se hicieron esperar. Mientras el primer secretario del parlamento, el liberal Wilfredo Navarro, acusó de cómplice del gobierno a la diputada de la Alianza del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Mónica Baltodano, el jefe de la bancada del MRS, Víctor Hugo Tinoco, tachó de “danielista” al suplente de Baltodano, Osman Sánchez, quien se presentó al recinto legislativo, pero no hizo el quórum respectivo para sesionar.



En tanto, el diputado de la Alianza Liberal Nicaragüense, Eliseo Núñez Hernández acusó a sus colegas del PLC y de BDN, de acosarlo y de presionarlo para que asistiera a la sesión. Núñez Hernández se presentó al hemiciclo de sesiones, pero no hizo presencia oficialmente, lo que le ganó el repudio de sus homólogos opositores.



Los otros tres miembros de la bancada de ALN, Ramiro Silva, Carlos García Bonilla y Ramón Macías Luna, tampoco llegaron a la sesión. El directivo del Parlamento, Juan Ramón Jiménez tampoco llegó y no acreditó a su suplente; el independiente Mario Valle no asistió a la convocatoria.



Los 38 diputados del oficialista FSLN asistieron físicamente a la hemiciclo de sesiones, pero no se presentaron oficialmente, pues no aparecían en la pizarra electrónica de asistencia, por lo que tampoco hicieron el quórum mínimo de sesión que es de 47.



Con las caras largas, los 26 diputados opositores que sí hicieron presencia oficial, debieron abandonar el recinto legislativo para realizar una reunión de emergencia y definir las acciones a tomar. La que parece tener mayor consenso es la paralización del trabajo parlamentario.