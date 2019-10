Depositan dinero para pagar Cenis

El Banco Central de Nicaragua informó hoy que entregará 22 millones de dólares como pago a dos bancos privados que adquirieron bonos del Estado hace casi una década, una vez que una autoridad judicial lo indique.



A petición de un fiscal especial, un juez local ordenó la semana pasada suspender el pago de los donominados Certificados Negociables de Inversión (Cenis), arguyendo que hubo ''operaciones fraudulentas'' durante su emisión y negociación.



El presidente del BCN, Antenor Rosales, dijo en conferencia de prensa que el dinero será entregado a los banqueros ''cuando el juez revoque la orden''.



Los documentos fueron adquiridos por los bancos luego de la quiebra de cinco instituciones de ese tipo ocurridas durante el gobierno del presidente Arnoldo Alemán (1997-2001).



Rosales dijo que el dinero fue depositado por el Ministerio de Hacienda, ''como una muestra del compromiso que se tiene (el gobierno) de pagar''.



Inicialmente el presidente Daniel Ortega había anunciado que su gobierno no pagaría los certificados debido a las supuestas ''operaciones fraudulentas'' que son investigadas.



El economista Alejandro Martínez Cuenca, ex ministro de planificación económica del gobierno sandinista de la década de 1980, dijo que si no se cumplen esos compromisos ''se estaría cometiendo un grave error''.



Martínez Cuenca dijo que ''si hay abusos de algunos individuos hay que llevarlos a los juzgados, pero no cuestionar la validez y el compromiso del Estado en un instrumento que sirve de vehículo para que haya confianza'' y no incida en el crecimiento de la inflación.



La actitud del gobierno ha sido criticada por el Consejo Superior de la Empresa Privada, la Camara de Comercio Americana Nicaragüense y la Asociacion de Instituciones Bancarias, que sostienen que ''da mal imagen al país'' en el mundo financiero.



Rosales informó que el primer trimestre del año la inflación cerró en 5,01%, casi tres veces más que el año pasado durante el mismo período (1,79%).



En el 2007 la inflación en el país finalizó en 16,88%, la más alta de los últimos 12 años. En el 2006 fue de 7,43% según el mismo BCN.