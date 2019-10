Todo oscuro con Fenosa

El déficit tarifario por el consumo de la energía eléctrica será asumido por todos los nicaragüenses en el cobro de sus facturas. Así lo establece un borrador del documento “Avance del Protocolo de Entendimiento”, en el que se basan las negociaciones de Unión Fenosa y el Gobierno de Nicaragua, al cual tuvo acceso EL NUEVO DIARIO.



“El déficit tarifario se cubrirá con la colaboración de todos los sectores, de manera que de común acuerdo se deje establecido un procedimiento que permita que los costos de la pérdida de energía, se trasladen de la forma adecuada a la tarifa correspondiente”, señala parte del documento, que será firmado la próxima semana.



En agosto pasado, cuando se formalizaron las conversaciones entre el gobierno del presidente Daniel Ortega y los ejecutivos de la firma española, Honorato López Isla, vicepresidente de ésta, afirmó: “Ahora estamos pendientes de que el déficit tarifario se asuma con la colaboración de todos, y sobre todo cómo dejar establecido un procedimiento de manera que los costos de la energía se trasladen de la forma adecuada a la tarifa correspondiente”.



Déficit se subirá a $40 millones



Por otro lado, END conoció que uno de los acuerdos logrados entre las partes para alcanzar la negociación, fue aumentar el reconocimiento de las pérdidas de energía eléctrica de un 11 %, reconocido por el INE, a un 15 %.



Según dijo recientemente Enrique Kuan, Director General del INE, el año pasado los consumidores cancelaron unos 30 millones de dólares a la empresa española en concepto de pérdidas técnicas (el 11%).



Es decir, que si el reconocimiento de dichas pérdidas efectivamente asciende a un 15 %, los consumidores podrían cancelar más de 40 millones de dólares en tarifa este año.



EL NUEVO DIARIO buscó una explicación de parte de David Castillo, presidente del ente regulador, INE, sobre los efectos en la tarifa con la participación del gobierno como accionista de UF. Pero éste se encuentra en México. Y Emilio Rappaccioli, Ministro de Energía Minas, dijo que ya no hablaría del tema porque según él, todas las explicaciones ya las brindó este lunes.



Avizoran pesadilla en junio y julio



Por su parte, Gonzalo Salgado, coordinador de la Red Nacional de Defensa del Consumidor, anunció que en junio y julio próximos, la revisión del pliego tarifario por el consumo de energía arrojará al menos un 18 por ciento de incremento, lo que significará un nuevo y fuerte golpe al bolsillo de los nicaragüenses.



Indicó que los más afectados serán los clientes que consuman entre 250 y 500 kilovatios hora. “En este bloque se reflejará un incremento desproporcionado, en comparación con los otros bloques”, dijo.



Pero, además, aseguró que la transacción que actualmente realiza el gobierno del presidente Daniel Ortega para adquirir al menos un 16 por ciento de las acciones de Unión Fenosa, más bien obligará al Ejecutivo a actuar como lo han venido haciendo los ejecutivos de la transnacional, “y como ahora es socio, no le va a quedar más que aceptar ese ajuste de tarifa”.



Salgado puntualizó que la compra de acciones en la firma transnacional de parte del Gobierno, no revertirá dichos incrementos en la factura, ni solucionará las crisis por los altos costos de la energía ni la deficiente calidad en el servicio de distribución.



“Será un aumento brutal”



“Entre los meses de junio y julio próximos, se va a revisar el pliego tarifario. Entonces, en principio se va a aplicar un 6 por ciento de incremento mínimo, que se había aprobado desde la revisión del pliego el año pasado, pero que no se está cobrando porque se envió a desvío (pérdidas técnicas)”, explicó.



“A esto se le debe sumar entre un 10 y un 12 por ciento que corresponde al ajuste mínimo que se debería hacer a la tarifa por el comportamiento en los costos de generación este año. Esto significa por lo menos un ajuste de un 18 por ciento en la tarifa de los consumidores”, aseveró.



“Va a haber un aumento brutal, porque se han venido acumulando esos supuestos desvíos, y como el gobierno ahora es socio, no le va a quedar más que aceptar ese ajuste de tarifa", afirmó.



Según él, los consumidores no deben esperar beneficios por el hecho de que el gobierno sea socio de Unión Fenosa. “Olvidémonos de eso”, expresó.



“Al contrario, posiblemente habrá una posición más férrea desde ahora de parte del gobierno, para exigir como empresario lo que Fenosa ha venido demandando, como por ejemplo, los altos niveles de pérdidas por uso ilegal”, explicó.



Regulación, verdadero problema



Gonzalo Salgado dijo que el “talón de Aquiles” en la distribución de energía es la regulación sobre las operaciones de Fenosa. También señaló como un punto clave la asignación de responsabilidades dentro de la distribuidora de energía.



“De repente, la empresa le va a exigir al gobierno que sean ellos los que inviertan en las redes, instalaciones, postes y todo eso. ¿De dónde van a salir esos recursos?”, puntualizó.





Inversiones pendientes de Ley Antifraude

Por otro lado, el documento establece que Fenosa ejecutará un Plan Básico de Inversiones, pero hasta que se haya aprobado la denominada Ley Antifraude. De lo contrario, no se iniciarán las inversiones.



El compromiso es que la firma española invertirá 33.7 millones de dólares en tres años. El primer bloque del plan de inversión está programado 2008-2009 y ascenderá a un mínimo de 23,7 millones de dólares, de los cuales 20 se invertirán en el plazo de 24 meses.



Esa inversión se hará a partir del cumplimiento del requisito de entrada en vigencia de Ley Antifraude, que se desglosará en los siguientes conceptos: lucha contra el fraude y modernización de la medición; mejora de la calidad e incremento de la calidad de la red de distribución; crecimiento del mercado y atención a los clientes.



El segundo tramo de este plan, para el periodo 2010-2011, ascenderá a 10 millones de dólares "como mínimo".



Fenosa renuncia a utilidades por tres años



Asimismo, se fija que durante un periodo de tres años, Unión Fenosa "renunciará a retirar cualesquiera utilidades que pudieran repartirle las distribuidoras".



Los fondos tendrán por objetivo reforzar la capacidad financiera de las distribuidoras para realizar las inversiones en las luchas contra el fraude y la mejora del mantenimiento, operación y desarrollo de la red de distribución eléctrica y del servicio a los usuarios.



El documento “Avance del Protocolo de Entendimiento” fue firmado a inicios de agosto del 2007, después que el presidente Ortega sostuvo una conversación telefónica con el rey Juan Carlos, de España, en junio de ese año, planteándole la difícil situación que atravesaban con Fenosa en esos días.