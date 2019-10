Buseros culpan al MTI

Una muestra más de la irresponsabilidad de los conductores del transporte colectivo, es el resultado de las investigaciones del accidente ocurrido en la carretera Chinandega-El Guasaule, que determinaron que uno de los choferes no tenía autorización para ir al timón de una de las unidades.



La Policía anunció que todo conductor encontrado ebrio o con aliento alcohólico será procesado conforme la ley, también que vigilarán la rutas interurbanas, pondrán retenes, agentes de civil en los buses y grabarán desde vehículos particulares las unidades de transporte que infrinjan la ley.



Esto como parte del plan nacional denominado “Cero Tolerancia”, que pretende detener la ola de muertes que se están registrando principalmente en Managua y las carreteras del Norte y Occidente del país.



Reacción de transportistas

El presidente de la Federación de Transportistas Colectivos de Nicaragua (Fretracolni), Antonio Betanco Escalante, reaccionó a estas medidas calificando la respuesta policial como “tardía”, y responsabilizando de las muertes a las autoridades que rigen el transporte en el país, que han antepuesto los intereses políticos,

“Hoy que los accidentes están a cada rato, a cada día y fuertes por cierto, debe encontrarse una causa negativa, y esta causa negativa son las autoridades pasadas y presentes. El sector tradicional no tiene ningún problema, pero sí los que entran con corazas políticas y con esperanzas de su próxima protección, como en efecto se está dando”, dijo.



“Tiene el caso específico de Granada, donde una ruta advenediza fue de diez microbuses, luego fueron 15, luego 30, y por si fuera poco, este gobierno le autoriza 15 buses más por el hecho de tener rango de poder”, agregó.



Para muestra un botón

No obstante, el segundo jefe de la Policía de Chinandega, comisionado Li Edwin López, reveló ayer que Genaro Reyes Maldonado, de 25 años, quien conducía el autobús de “Transportes García”, placas CH-05868, no estaba autorizado para cubrir la ruta Chinandega-Palo Grande.



Esta unidad colisionó contra el autobús de “Transportes Efrén”, placas CH- 113, conducido por Justino Medina, de 46 años, quien cubría la ruta Chinandega-El Guasaule.



Este accidente dejó como saldo ocho muertos y 39 lesionados. El hecho ocurrió la mañana del lunes en la comarca La Grecia 1, cerca de Chinandega. El jefe policial reiteró que Reyes Maldonado pretendió aventajar y colisionó contra el otro autobús.



Tras ser atendido en el Hospital España, Genaro Reyes Maldonado dijo a EL NUEVO DIARIO que cubría como emergente la ruta Chinandega-Palo Grande, por lo tanto era la primera ocasión que viajaba a ese sector.



De acuerdo con otros sobrevivientes del accidente, ambos conductores conducían a exceso de velocidad, pues se disputaban pasajeros y horario de llegada a Chinandega, lo que provocó la desgracia.



Por tal razón, las autoridades policiales decidieron suspender la licencia de conducir por un año a ambos transportistas.



La ruta más problemática

Según el presidente de Fretacolni, Antonio Betanco, como organismo federado, hasta la “saciedad” le han manifestado al Ministerio de Transporte e Infraestructura que se corrija el corredor Carazo-Managua, donde a juicio del sector, se presentan más problemas.



“No puedo yo justificar la acción de un conductor cuando en determinado momento se le sanciona con la licencia, con su permiso, y luego a la vuelta de la esquina todos sus documentos son entregados. ¿Qué es lo que hay ahí de por medio?”, se pregunta.



Betanco prácticamente declaró al sector incapaz de poder hacer algo al respecto, mientras no se hagan a un lado los intereses políticos.



“¿Dígame por qué anda prestando servicio una unidad no autorizada? ¿Por qué van peleando calle o pasajeros? Sencillamente, porque todos los corredores están sobresaturados”, indicó.





¿Entonces ustedes no pueden hacer nada al respecto?

No, nosotros estamos en una red de capacitación a nuestros conductores con nuestras cooperativas tradicionales, no así con los advenedizos, que en estos momentos son los que están causando los mayores accidentes en este país.





¿Entonces tampoco el plan de la Policía va a contribuir a resolver el problema?

Si los intereses políticos continúan, sencillamente esto no se detiene, pero si los intereses políticos menguan, y tenemos que encontrar un orden en conjunto para que la armonía de la prestación del servicio sea un hecho, sencillamente nosotros nos apostamos y somos los primeros.





¿Qué garantías hay para la población de que todos los conductores de las unidades llevan licencia profesional y seguro?

Nosotros no emitimos las licencias, es la autoridad correspondiente.

Pero son propietarios de buses.

Yo estoy claro de eso, sin embargo nuestras cooperativas tradicionales saben a quién entregarle la llave de una unidad, y de eso estamos claros, porque dentro de nuestra propia capacitación esos son las recomendaciones primarias para defender todo el sector en cada uno los corredores, nosotros creemos no hacer ni cometer desaciertos en ese sentido, tampoco podemos decir que no podemos tener accidentes, no es cierto, en todas partes los hay, lo que procuramos es menguar o aminorar los accidentes.



END buscó a Rafael Quinto, presidente de la Unión Regional de Cooperativas del Transporte Colectivo (Urecootraco), quien nos citó a su oficina para brindarnos una entrevista, pero no estaba a la hora acordada.



Después de más de 40 minutos de espera abandonamos el lugar. Intentamos localizarlo vía telefónica posteriormente, pero no contestó su celular.



(Con la colaboración de Heberto Rodríguez)