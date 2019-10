Cenis 2008 pasan a deuda pública

El gobierno convirtió ayer en deuda pública los 20.6 millones de dólares que el Banco Central de Nicaragua, BCN, había emitió en concepto de Certificados Negociables de Inversión, Cenis, a favor del Banpro y Bancentro, y que fueron secuestrados por orden judicial.



El anunció lo hizo el presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, quien explicó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le envió ayer una comunicación en la que solicita que abra en el BCN una cuenta del Ministerio de Hacienda, para el servicio de “deuda pública”, por el valor de los bonos bancarios cuya fecha de pago era el 15 de abril (ayer).



Esa plata fue trasladada a Hacienda y estará en los fondos que deberán de ser pagados de conformidad a los compromisos, y esperarían la orden judicial que revoque la suspensión que había sido ordenada, dijo Rosales. La cuenta será utilizada exclusivamente para eso.



Preparando el terreno



El traslado del dinero, indicó Rosales, es una muestra del compromiso del gobierno de pagarle a los banqueros en el momento que las condiciones lo permitan, y esperarían que se traduzca obligatoriamente en la revocación de la orden de suspensión.



La decisión del gobierno de reconocer como deuda pública la parte de Cenis programada a pagarse en abril, se da antes de que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, se pronuncie en relación a la legalidad o no de los Cenis.



La Coordinadora Civil, CC, que ha seguido el caso desde el inicio, ha planteado que el gobierno reconozca como “deuda pública” exclusivamente aquella parte de dicha deuda que pueda demostrarse a través de una auditoría, que en efecto, está respaldando depósitos.



Rosales espera que el juez revoque la orden de suspensión del pago a Banpro y Bancentro, en la medida que exista un arreglo entre los banqueros tenedores de los bonos y la comisión del gobierno que ha profundizado la negociación.



Aclaró que él no forma parte de la nueva comisión negociadora, pero esperaría que la Fiscalía actúe de acuerdo a las decisiones que se están tomando, y de conformidad al resultado de la negociación.



No obstante, dijo que ha sido informado que el gobierno ha mantenido negociaciones con los bancos involucrados, y la madurez, la seriedad y el interés nacional primarán por el bien del país, y tiene la seguridad que se encaminarán por el mejor de los rumbos.



Secuestro fue penal



El secuestro de los Cenis fue ordenada por el juez Quinto Penal de Audiencias, Julio César Arias, a petición del fiscal especial, Armando Juárez, quien fundamentó la solicitud en el Código Procesal Penal, CPP, y dentro de las diligencias de la investigación penal que le sigue a ex funcionarios del Consejo Directivo del BCN y a personas particulares.



El superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, afirmó ayer que el gobierno no está negando su deuda soberana, ha dicho que deposita los fondos en el BCN mientras se llegue a una culminación total de los autores involucrados en el proceso y que son los tenedores de los Cenis.



Sistema Financiero firme



Urcuyo afirmó que “en absoluto” el sistema financiero y los dos bancos donde se ejecutó el secuestro han sufrido algún deterioro en sus depósitos por la medida, porque en uno han aumentado los depósitos en tres millones de dólares en los últimos días y en otro han disminuido cien millones, producto de las normales fluctuaciones del sistema.



“El sistema financiero no está afectado y esperamos que continúen así porque la suspensión de los Cenis es al margen de las operaciones normales de la banca.



Sin duda de ninguna naturaleza, los ahorrantes pueden sentirse tranquilos, que estamos cumpliendo con nuestras funciones garantizando el nivel de liquidez y la fortaleza de los bancos”, dijo Urcuyo.