Espiral inflacionaria, pero resto marcha bien

El Presidente del Banco Central de Nicaragua, Antenor Rosales, reconoció una inflación acumulada de 5.01 por ciento en el primer trimestre del año, y la atribuyó al incremento en los precios de los alimentos y del petróleo, que se escapan del control del gobierno.



Rosales dio a conocer el informe trimestral del comportamiento económico, que refleja que la inflación interanual (abril de 2007 a marzo de 2008) subió a 18.91 por ciento, más del doble de lo registrado hace un año, cuando se situó en 9.31 por ciento.



Nicaragua cerró el año pasado con una inflación del 16.88 por ciento, más del doble de lo previsto por el gobierno, y éste año, según el análisis de economistas, podría superar el 18 por ciento, partiendo del comportamiento registrado en el primer trimestre.



Los calmantes de Rosales



No obstante, Rosales indicó que en Nicaragua es normal que en los primeros meses se registre una inflación más alta que en el resto del año, y sostuvo que esperan mantenerla en un dígito, aunque expresó que mantener el control de la inflación no depende sólo del gobierno, sino también de los productores, los empresarios y la población en general.



Dijo que el gobierno tiene que tomar las medidas que conduzcan a frenar la inflación, para cumplir los compromisos de los organismos internacionales y que los nicaragüenses tengan la deseada estabilidad de los precios.



Pese a los datos presentados, dijo que esperan lograr un crecimiento de 4 a 4.5 por ciento proyectado. Indicó que el sector agrícola jugará un papel importante para lograr los niveles de crecimiento que el gobierno ha establecido.



Informó que las exportaciones a Estados Unidos registraron un aumento superior al 50 por ciento en relación al mismo período en 2007.



Afirmó que pese a las complejidades por las que atraviesa la economía de Estados Unidos, las remesas familiares no han registrado baja y por el contrario reflejan un incremento de 18.6 por ciento, 123 millones en el primer trimestre.



En relación a la banca, informó que el último corte refleja un crecimiento sostenido de depósitos superior a los 400 millones de dólares, lo que indica que el Sistema Financiero esta fuerte y existe confianza de parte de los nicaragüenses.



En el caso de la liquidez de la banca, la tendencia es fortalecer de cara a impulsar el crédito productivo que le interesa al gobierno. La tendencia de entrega de crédito de forma general en la banca, es superior al nivel de recuperación, indicó Rosales.