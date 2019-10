Se divorcia una niña de ocho años

Un tribunal concedió el divorcio a una niña yemení de ocho años, que había interpuesto una demanda contra su padre por haberla "obligado hace dos meses y medio a casarse" con un hombre 28 años mayor que ella.



"Me siento feliz por estar ahora divorciada. Podré ir de nuevo a la escuela", declaró sonriendo a los periodistas Nojud Mohammad Ali, quien presentó el sábado un recurso judicial contra su padre Mohammad Ali Al-Ahdal y su marido Faez Ali Thameur.



La niña de ocho años, según el presidente del tribunal, el juez Mohammad Al Qadhi, declaró estar en segundo de primaria cuando la forzaron a contraer matrimonio.



"Me pidieron que firmara el contrato de boda y quedara en casa de mi padre hasta los 18 años de edad. Pero una semana después de la firma, mi padre y mi madre me obligaron a vivir en casa de mi marido”, agregó Nojud, vestida de negro, como la mayoría de las niñas y mujeres yemeníes.



En adelante "voy a vivir en casa de mi tío materno", explicó la niña, que dice haber perdonado a su padre.



"Estaba obligado a casarla. Pero la casé con su consentimiento, ya que temía por ella y por mis hijos", gritó su padre durante la audiencia.



Para justificar la boda de su hija, Mohammad Ali Al Ahdal, un desempleado, contó a la corte que un hombre había secuestrado hace unos años a su hija mayor, con la que al final se había casado. Posteriormente, este mismo hombre había secuestrado a su hija menor, casada y madre de cuatro niños, lo que le costó una pena de prisión, añadió.



"Me casé con su consentimiento y el de sus padres", alegó el marido en su defensa.



En respuesta a una pregunta del juez, dijo que "el matrimonio se había consumado" y que no golpeó a la niña.



La estructura de la sociedad en Yemen, país de la península arábiga, se rige por un sistema tribal.