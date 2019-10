Sixto Ulloa descalifica a arzobispo y moravos

Además de mandar al arzobispo Leopoldo Brenes a visitar la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), para que conozca los problemas de Bilwi, Prinzapolka y Waspam, el reverendo Sixto Ulloa, Procurador de Participación Ciudadana, desestimó las declaraciones de representantes religiosos de las Iglesia Católica, Morava y Evangélica, quienes solicitan para noviembre la realización de elecciones municipales en los lugares mencionados.





¿Iglesia Morava indecisa?

El procurador indicó que Cora Antonia es la superintendente de la Iglesia Morava, y como representante su palabra tiene peso, pero antes hubo un pronunciamiento donde se explicaba que, durante el huracán Félix, resultaron afectados 57 templos de su iglesia, además de escuelas y 198 mil personas de su congregación, por lo que solicitaron ayuda en vez dea elecciones.



Así mismo, comentó que en una reunión realizada posterior a los graves eventos de protesta en Puerto Cabezas, se reunieron representantes de las facciones en conflicto y con la bandera blanca de la paz, apoyaron la decisión del Consejo Supremo Electoral de posponer las elecciones. Por lo tanto, dijo no comprender por qué ahora dicen lo contrario.



En segundo lugar, sobre lo que el representante de la Iglesia Católica dice: “Pues lo invito a que ‘in situ’ vaya a Puerto Cabezas para que se de cuenta de la problemática que existe ahí”, dijo Ulloa, quien fue el delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos para abordar el tema.



“Hablando como líder religioso, en ocasiones nos tomamos cargos que no son nuestros. En el caso de César Marenco, él es pastor de una iglesia grande, pero no representa a toda la Iglesia Evangélica. Incluso creo que ni conoce Puerto Cabezas”, siguió Ulloa.





Reverenda pide respeto a su autoridad

Sobre las declaraciones de Ulloa, la reverenda Cora Antonia aseguró que sus declaraciones tienen el respaldo de 320 miembros del Consejo Ecuménico de las Iglesias en la RAAN, y si alguien lanzó algún pronunciamiento al respecto, fue algún pastor a título personal.



“No permito que cuestionen mi autoridad como representante a nivel nacional de la iglesia Morava, principalmente venido de un funcionario del gobierno. Él tendrá su derecho a su criterio, pero no de minimizar nuestra representatividad mayoritaria en toda la región”, expresó Antonia.



Comentó que al igual que la Iglesia Morava, en todas las comunidades hay representaciones, tanto de la Iglesia Católica como de la Evangélica, por lo tanto considera que todo lo expresado por sus representantes es el clamor de sus feligreses.