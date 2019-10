Nicho pide no manipulen más a churequeros

El alcalde Dionisio Marenco llamó ayer a no manipular las familias que viven dentro del vertedero de La Chureca, y aclaró que la puesta en marcha del proyecto español en ese basurero y el barrio Acahualinca, no tiene por qué ser aprobado por el Concejo.



La afirmación del edil se produjo después que el jefe de la bancada sandinista en el Concejo, Edgardo Cuarezma, dijo que los concejales no conocen el proyecto y que el mismo tiene que ser aprobado por esa instancia municipal.



El edil dijo que los pobladores de La Chureca no deben tener ningún tipo de temor, porque el proyecto español contempla la “rehabilitación social de los que están viviendo ahí”.



“Ese proyecto es para beneficiar a los churequeros y al barrio, aunque pudiera darse el caso de que el vertedero no quede en el lugar que ocupa actualmente, tal como lo plantean los ambientalistas, porque está contaminando el lago de Managua”, dijo.





Contra politiqueros

Indicó que si el vertedero se va a mover hacia otro sitio, ahí se podría construir una ciudadela para las personas que quieran seguir trabajando la basura, pero “lo que yo no quisiera es que aquí hubiera personas que agarren a los churequeros y les digan: Ustedes han sido los recogedores de basura, yo quiero que sigan viviendo toda su vida recogiendo basura”.



Recordó que 30 millones de euros (lo que aprobó el gobierno español para La Chureca y el barrio Acahualinca) “no se consiguen todos los días, y es el proyecto más grande que ha aprobado la cooperación española, por lo que creo que hay que aprovecharlo para levantarle el nivel de vida a la gente que vive dentro de La Chureca”.



“Si (el proyecto español) no lo quieren el señor Cuarezma ni la bancada sandinista, es muy fácil esto, se lo digo a los españoles y éstos se llevan el proyecto para otro lado”, aclaró el edil capitalino, quien señaló que darle la luz verde a España para iniciar el proyecto, “lo entiendo como una labor administrativa mía”.





Sobre las tierras de La Chureca

A preguntas de EL NUEVO DIARIO, el edil aclaró que las tierras que se están utilizando en el basurero de La Chureca “no son de nosotros (la comuna capitalina) y es lo más divertido, porque el pleito es sobre unas tierras que no pertenecen a la Alcaldía de Managua”.



Las casi 80 manzanas que ocupan La Chureca pertenecen a una familia de apellido Martínez, “los que ya me llamaron para reunirme con ellos y así se pongan de acuerdo y ver como hacemos para pagarles esas tierras”.



Recordó que durante la administración del ingeniero Roberto Cedeño las tierras que ocupa La Chureca habían sido declaradas de utilidad pública, “pero no completaron el proceso, no lo inscribieron ni les pagaron a los dueños, porque técnicamente los dueños son los Martínez, los que tienen como 150 manzanas más de tierras colindantes con el vertedero, las cuales utilizan como fincas”.