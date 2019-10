Dinamarca audita a Omar Cabezas

La Embajada Real de Dinamarca ordenó una auditoría al manejo de los fondos de parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que dirige Omar Cabezas, para determinar a partir de sus resultados, si continúan o no brindando apoyo económico a esa entidad, confirmó el jefe de Cooperación de ese país en Nicaragua, Lasse Moller.



“Efectivamente, estamos practicando una auditoría en la Procuraduría de Derechos Humanos, y si existen problemas en el manejo financiero, la auditoría lo va a revelar, pero por el momento seguimos trabajando normalmente”, dijo Moller, al conversar vía telefónica con EL NUEVO DIARIO.



“Estamos viendo cómo se desarrollan las cosas, y cuando tengamos los resultados de la auditoría, éstos serán los que nos dirán lo que debemos hacer”, insistió el diplomático, quien a la vez hizo hincapié en que no es la única entidad en la cual practican auditoría financiera.





Cheques “no negociables”



Entre las Condiciones Generales que impusieron los daneses para el financiamiento a proyectos por parte de la Embajada Real de Dinamarca, se estableció en una de sus cláusulas que “todos los cheques librados deberán llevar el sello de NO NEGOCIABLE, a fin de evitar que estos sean cambiados por terceras personas, diferentes al beneficiario”.



En otra parte del documento, señala que la PDDH “es responsable de que los fondos transferidos a las organizaciones ejecutoras, sean administrados según las pautas del Convenio”.



Las fuentes de la PDDH recordaron que para las elecciones de nacionales de 2006, se utilizó dinero del Fondo Especial danés para Ombudsman e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, para la capacitación y el pago de viáticos de alimentación y transporte de los miembros del partido Frente Sandinista, a quienes “disfrazaron” de procuradores electorales.



Ayer buscamos al procurador Cabezas para hablar del tema, pero nos informaron que se encuentra en Ginebra, en el Comité Internacional de Coordinación de Naciones Unidas.