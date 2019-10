Taxistas anuncian paros y tranques

Las gasolineras y puntos de acceso a la capital serán los objetivos que las cooperativas de taxis bloquearán a partir de hoy, dentro de la campaña de protesta que preparan contra el gobierno, si el presidente Ortega no accede a reunirse con ellos para buscar una respuesta al problema generado por el constante incremento del costo de los combustibles.



Presidentes de 38 cooperativas de taxis de Masaya, León y Managua, acordaron el inicio de las presiones para lograr que el sector selectivo del transporte sea incluido dentro de todo el paquete del transporte interurbano y de carga, que sería beneficiado con medidas que el gobierno actualmente estudia, dirigidas a congelar el precio de los combustibles.



“Vamos quemando etapas, desde una carta pública al Presidente hasta con el paro de actividades si no hay respuesta”, advirtió Reynaldo Bermúdez, tesorero de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis, R.L.



Bermúdez defendió la posición de los taxistas argumentando que el sector selectivo del transporte moviliza a más de medio millón de personas, y por lo tanto tienen fuerza en la actividad económica del país.



Los taxistas se sumaron a la demanda que transportistas de carga e interurbanos presentaron al gobierno para el congelamiento del costo del combustible, tal como actualmente se cotiza en países como Honduras. Fenicootaxi suscribió junto al resto de transportistas una carta en la que exigen al gobierno una política pública, que incida en la baja de los precios del combustible.





No quieren dinero

“No queremos que nos entreguen dinero, no estamos dispuestos a recibir un solo centavo, sólo queremos que congelen en precio del combustible para que podamos trabajar”, aseguró Bermúdez.



Según el tesorero de la Fenicootaxi, si hay un congelamiento en el costo de los combustibles, “habrá un impacto en la economía del país, porque también se reducirán tarifas y el costo de muchos productos alimenticios”.



En el país hay 25 mil taxis prestando un servicio que no es regulado ni por el Instituto Regulador, ni por el Ministerio de Transporte e Infraestructura, ni por las municipalidades, cuyas funciones llegan sólo a la autorización de las concesiones, pero el costo de las tarifas queda a opción tanto del taxista como del cliente.





Transportistas a reunión con MTI

Mientras los taxistas anunciaron el inicio de sus presiones, los transportistas organizados en la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Diriangén, anunciaron que se presentarán hoy ante el Ministerio de Transporte e Infraestructura, con cuyas autoridades sostendrán una reunión para analizar el tema del combustible.



La Dirección General de Transporte Terrestre propuso a los transportistas del sur un encuentro, donde darían su posición sobre una serie de demandas de ese sector en el que se incluye el ordenamiento del sector y el levantamiento de un inventario de las concesiones.



“Vamos a tomar la palabra del gobierno y nos presentaremos a la reunión”, declaró Jorge Vidal Real, Presidente de la Unión Regional de Cooperativas. Sin embargo, Vidal Real aclaró que la reunión con los funcionarios del MTI no significa que desistan de su participación en las protestas que se anunciaron se arreciarán a partir del próximo lunes.