La minería próxima al San Juan es inminente

SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN



Movimientos ambientalistas de Costa Rica se preparan para luchar por la vía civil, ante la explotación minera a cielo abierto en Crucitas, a tan sólo tres kilómetros del San Juan, después de que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) otorgara la viabilidad ambiental al Proyecto de modificación presentada por la empresa canadiense Vanesa Ventures, y después de que el ministro del ambiente tico, rechazara al movimiento Unión Norte por la Vida, una solicitud de nulidad de actuaciones y resoluciones de todo lo tramitado por Setena desde 2002.



Mientras en Costa Rica, los líderes ambientalistas llaman a unirse y luchar contra lo que consideran “un monstruo”, en Nicaragua, la titular del Marena, Juana Argeñal, dijo la pasada semana desconocer amenaza de minería al río San Juan, después de que el director de Fundación del Río, Antonio Ruiz, alertara sobre el otorgamiento de viabilidad ambiental al proyecto Crucitas, por parte de la Setena.



A juicio de Edgardo Araya, del movimiento ambientalista Unión Norte por la Vida (Unovida), “la aprobación del ministro y la luz verde para la entrada en operaciones de la mina Crucitas es inminente,” por lo que “la viabilidad ambiental va”.



Refirió que recibió la notificación de una resolución del ministro del Ambiente, Roberto Dobles, en la cual rechaza una solicitud de nulidad de actuaciones y resoluciones de todo lo tramitado por Setena desde 2002. “Me están notificando la resolución en la que nos rechaza en primera instancia nuestra oposición a la modificación del estudio de impacto ambiental, en la que básicamente se disminuye el área del proyecto en extensión; pero se aumenta su impacto en cuanto a profundidad”.



Entre las razones de Setena para otorgar la viabilidad ambiental, según Araya, “están que Infinito tiene derechos adquiridos, no le afecta el decreto de moratoria y puede llevar adelante el proyecto”.





Llamado a luchar

“Desde Unovida hago un vehemente llamado a todas las personas, organizaciones e instituciones que por tantos años hemos luchado juntos contra este monstruo, y a la comunidad norte en general, para que iniciemos las acciones de lucha necesarias”.



La Setena otorgó a la empresa canadiense Industrias Infinito, subsidiaria de Vanessa Ventures, la viabilidad ambiental para explotar más de un millón de onzas de oro en roca dura, con lo cual la empresa explotará un tajo a cielo abierto de 80 hectáreas de diámetro y 85 metros de profundidad a tan sólo tres kilómetros del río San Juan, denunció el directivo de Fundación del Río.



La resolución del Ministerio del Ambiente y Energía y de la Setena es la No. 170-2008. Fue dictada 04 de febrero pasado y notificada días después, en la que aprobó la viabilidad ambiental para explotar la roca dura con explosivos haciendo un gran hueco de 80 hectáreas de diámetro y 85 hectáreas de profundidad a tan sólo 3 kilómetros del San Juan. La misma es firmada por Tatiana Cruz Ramírez, de la secretaria general, de la Setena.



Según el análisis de la líder ambientalista, Ana Luisa Ortega, “la solicitud de la viabilidad ambiental se presentó el 6 de diciembre de 2007 y fue aprobada en junta directiva de Setena el 4 de febrero de 2008. Considerando que la Setena cerró oficinas el 15 de diciembre y abrió el 7 de enero de 2008, Setena tuvo únicamente 22 días hábiles para revisar y aprobar el estudio ambiental”, advirtió.





Regente ambiental será juez y parte

Ortega denunció que de acuerdo con la resolución se nombra como regente ambiental a la geóloga Sandra Arredondo Li, quien es la actual gerente ambiental de Industrias Infinito. “Esto es increíble, como podemos confiar en informes de regencia ambiental objetivos, si la misma gerente ambiental será la auditora ambiental, es decir, será juez y parte”, cuestionó la ambientalista.





Alcaldes en contra de contaminación

En el departamento de Río San Juan, los gobiernos municipales de El Castillo, San Carlos, San Juan del Norte y San Miguel, en las últimas tres administraciones, han mantenido un no rotundo a la minería y no han permitido que se le de pase a solicitudes de explotación minero en un territorio que posee una gran riqueza ambiental y acuífera.



En reciente entrevista, Francisco Díaz, Alcalde de El Castillo, municipio donde se ubica la gran reserva Indio Maíz, y que con el caudaloso río San Juan, comparte la línea limítrofe de Crucitas, hizo un llamado al Canciller de la República de Nicaragua, Samuel Santos, para protestar contra las pretensiones de la empresa minera Vanesa Ventures y transmitir la voluntad de los gobiernos fronterizos nicaragüenses, de que “no permitiremos la contaminación del San Juan”, advirtió.