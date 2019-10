Extractos pestilentes en fuentes acuíferas

Los desechos sólidos y los jugos pestilentes que generan, a los cuales se les conoce como lixiviados, están contaminando los principales cuerpos de agua del país, señaló el doctor Salvador Montenegro, director del Centro de Investigaciones de los Recursos Acuáticos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (CIRA-UNAN).



De acuerdo con el doctor Montenegro, los botaderos de Managua y Granada, conocidos como La Chureca y La Joya, respectivamente, permiten que a diario se infiltren cantidades no medidas de lixiviados, que terminan contaminando las aguas que succionan los pozos y llegan hasta los hogares de miles de nicaragüenses.



“El botadero La Joya, en Granada, como todos los botaderos que existen en el país, no se hizo pensando en los corrientes de aguas subterráneas existentes, simplemente a alguien se le ocurrió que era un sitio idóneo porque no estaba a la vista, pero es necesario --a mi juicio-- clausurarlo, y buscar un lugar donde no se ponga en riesgo de contaminación el agua que consume la ciudad, y menos el agua que llega al lago Cocibolca, que comenzará a ser el principal abastecedor de agua para municipios como Juigalpa”, afirmó el director del CIRA-UNAN.





Interconectadas

También, agregó el doctor Montenegro, hay que pensar lo más pronto posible en clausurar y mejorar las condiciones de La Chureca, porque no servirá de mucho una planta de tratamiento para salvar el lago Xolotlán, si los lixiviados continúan infiltrándose en el terreno poroso de dicha fuente acuífera.



“Una cosa debemos tener clara los nicaragüenses, y es que todos los cuerpos de agua del país están interconectados a través de las corrientes subterráneas, por ejemplo, en Masaya no hay un solo cuerpo de agua superficial más que la Laguna de Masaya, sin embargo, ésta es alimentada no sólo por la lluvia y cauces naturales, sino también por las aguas subterráneas que alimentan a su vez los pozos de agua de la subcuenca sur. El botadero de desechos de Masaya es entonces una amenaza para el agua de todos”, concluyó el doctor Montenegro.