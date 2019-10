Candidatos PC responden a Cibernautas END

La fórmula edilicia por Managua del Partido Conservador, Mauricio Mendieta Herdocia y Azalia Avilés Baldelomar, participó en “Más allá de la agenda diaria”, organizado por la sección Política de El Nuevo Diario.



En la visita los candidatos a alcalde y vicealcalde por la capital conversaron sobre su estrategia para alcanzar la silla edilicia, los retos que enfrenta su partido y la lucha anti pacto que continúan promoviendo.



Los candidatos conservadores agradecieron a Urgamo, Alejandro Samayoa, Fernando Gómez, Oswaldo Quezada, D. Orontes, Lester Varela, Aura Ivania Barrera, Gabriel Gutiérrez y José López por las preguntas que plantearon en el foro de elnuevodiario.com.ni. Así como de otras personas que escribieron comentarios. A continuación les dejamos las respuestas a las preguntas realizadas por los ciberlectores:



Gracias por sus preguntas, el Partido Conservador ha convertido su casilla en una casilla universal donde tienen cabida todos los nicaragüenses que quieren un verdadero cambio, nos acompañan en la casilla 4, el partido APRE que son liberales disidentes, representados por Miguel López Baldizón y el señor Carlos Canales, también miembros destacados del Partido Social Cristiano, tal es el caso del señor. Mauricio Días entre otros, así mismo nos acompañan sindicalistas como la CTN- autónoma, representada por Antonio Jarquín su secretario General, etc.



Desde las elecciones presidenciales veníamos en una alianza con ALN que era presidida en ese tiempo por Eduardo Montealegre, a última hora toma la decisión de ir en la casilla 1, y allí ya no lo acompañamos, por razones que todos conocen.



Errores estratégicos en las cúpulas de los partidos o intereses personales, hace que se tomen malas decisiones, tal es el caso de las elecciones presidenciales, donde se le hubiera podido dar un golpe al pacto si se hubieran unido Rizo-Montealegre en la casilla 9, y el PLC hubiera quedado debilitado y no estuviéramos con este gobierno, ahora por el contrario Eduardo Montealegre al irse al PLC fortalece a Alemán y él se debilita, la última encuesta al salir con el mismo porcentaje que Alexis Arguello lo demuestra.



La diferencia entre la coalición del PC-Unidad de las Fuerzas Democráticas y el PLC, es que el PC desde 1999 denunció y rechazó el pacto, Arnoldo Alemán controla la casilla uno y Daniel Ortega la dos, ellos conforman el pacto, por lo tanto ninguna de esas dos casillas representa la democracia.



Los liberales están representados por el Partido APRE y ellos y ellas van de candidatos (as) compitiendo en diferentes lugares en la casilla 4. Si la casilla uno es manejada por Alemán que todos sabemos el daño que le ha hecho a Nicaragua y la casilla dos controlada por Daniel Ortega, ya estamos viendo lo que representa, DOS controla Alemán y éste controla al PLC, así que es más de los mismo, ¿porqué no buscar una opción nueva y diferente?



Vamos a llevar la campaña adelante con el apoyo de muchos nicaragüenses que rechazan el pacto y la corrupción y que quieren una opción limpia, nueva y capaz de sacar adelante a la capital.



¿Que han echo ustedes por el pueblo de nicaragua, para merecer ser alcaldes o vice y qué han echo ustedes por las personas de la tercera edad que con mil córdobas al mes sobreviven.



La motivación para participar en las elecciones municipales es ser un factor de ayuda para los managuas, vamos a la alcaldía a servir, a trabar por la ciudad.



Para la Alcaldía de Managua tenemos el plan de desarrollar un proyecto correspondiente a un Asilo de Ancianos no como actual que existe que es elitista y sino otro para la gente pobre, es decir la propuesta es construir uno nuevo.



De ser electos a la silla edilicia por la capital, ¿cuáles serian no sus propuestas sino la soluciones a los niños de la calle?



Los niños de la calle, este es un proyecto social que para mí es como la niña de mis ojos, queremos darles un hogar y educación sólida a estos niños para devolverlos como ciudadanos útiles a sus padres y a la sociedad.



¿Continuarán desarrollando los planes de la actual alcalde?



Todos aquellos programas proyectos que deje el alcalde Marenco y que deben ser en beneficio de la comunidad los continuaremos y revisaremos el plan maestro de la ciudad e incorporaremos cosas nuevas para hacer de Managua una ciudad moderna.



¿No creen que la historia volverá a repetirse en noviembre próximo, especialmente en Managua y que perderán las elecciones?



En 1990 nos los nicaragüenses sustituimos el fusil por el voto como instrumento de cambio, desde entonces y por casi 10 años hemos vivido del chantaje y nos meten el miedo de la división del voto. No podemos vivir así, de votar entre dos males, es por eso que creemos que no debemos seguirles el juego, No estamos ni con el otro uno.



¿Por qué ustedes se han lanzando a Candidatos a la Alcaldía de Managua cuándo saben que no tienen ninguna posibilidad para ganar?



Nosotros vamos a ganar si no no estaríamos participando. En las elecciones municipales y presidenciales, se ha visto que existe dentro de las candidaturas, dos factores que ayudan. Uno es le partido y lo otro es el candidato, nosotros vamos a darnos a conocer, nadie nace aprendido. Además no comenzamos de cero, tenemos un 30% de la población que nos conoce. En la campaña haremos un esfuerzo físico más intenso, contínuo y perseverante que los otros candidatos.



¿No creen que le hacen el juego al Frente?



Nosotros no hacemos el juego a nadie y menos al orteguismo, si algún juego hacemos es a la democracia, a la decencia, la horadez y la verdad, que son valores que se han perdido por la práctica de anti valores de la clase política.



¿Cuáles son los partidos políticos, agrupaciones cívicas, etc que los acompañan en la casilla 4?



El Apre, los social cristianos y la CTN autónoma



¿Por qué decidieron entrar en la contienda electoral a última hora? ¿Por qué creen ustedes ser “la opción” para la Democracia en Nicaragua?



No diría a última hora. Trabajamos por la unidad desde hace mucho y estuvimos en alianza con las fuerzas democráticas donde participaba otro de los candidatos pero al separarse él, decidimos lanzarnos nosotros solos porque creemos que Nicaragua necesita una opción distinta al pacto.



Somos distintos diferentes, la verdadera fuerza emergente que tanto anhela y han anhelado los nicaragüenses, nuestro ejemplo lo dice todo.



¿Quién representan a los liberales que dentro de la casilla 4?



Por el Apre



¿En 90 segundos cómo me persuadirían para darles mi apoyo a la casilla 4?



Vote por nosotros, su voto será efectivo porque vamos demostrar que se puede hacer de una forma diferente la política, sembrando valores éticos y morales y con el mismo ejemplo nuestro.



¿Cómo creen ganar las elecciones a la alcaldía de Managua empezando su campaña más o menos siete meses antes de la misma? Se necesita tener muchísima propaganda para lograrlo, ¿con qué cuenta?



Recursos económicos en este momento no tenemos y es la verdad. Estamos buscando con directivos y con pequeños aportes de amigos.



No tenemos grandes recursos pero en la medida que la población nos conozca la gente nos va ayudar. No tenemos los recursos que otros candidatos tiene y que son ilimitados, pero sabemos que saldremos adelante por la gente.



Ustedes bien saben que no van a ganar,¿Entonces para que desgastarse como personas honorables que son? ¿ Porque no le hacen un favor a Nicaragua y desisten de esta aventura que en lo personal la veo como una aventura por figurar?



Nosotros sabemos que vamos a ganar. No podemos los nicas vivir chantajeados entre dos males. Tenemos el derecho legítimo a ir a las elecciones y tal como lo dijo en un editorial de hace más de 30 años, nuestro mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, no puedo estar ni con los unos ni con los otros” y esa es nuestra posición clara, jamás nos replegaremos al lado ni de Daniel ni de Alemán.



¿Renunciarían en Octubre si a esa fecha las encuestas muestran que no tienen chance de ganar?



No podemos seguir con lo mismo, no puede ser que existan 3 candidatos vitalicios, hay más ciudadanos con derecho a ir por los cargos de elecciones populares. Nosotros somos y nos presentamos como una opción distinta, Esta es una alternativa distinta al bipartidismo y a la dictadura bicéfala eso todos los nicaragüenses deben darse cuenta. Nuestra democracia se encuentra entrampada por que el pacto esta enraizado en la Constitución Política y eso debe cambiar con el voto de los ciudadanos.