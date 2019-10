Llaman a no interferir en Proyecto La Chureca

El vicealcalde de Managua, Neri Leiva Orochena llamó a los concejales sandinistas que no conocen a profundidad el proyecto que España impulsará en La Chureca, "a no manipular a las familias que viven dentro del vertedero".



Aunque no identificó a esos concejales, de fuentes edilicias se informó que al menos el jefe de la bancada rojinegra en el Concejo Municipal, Edgardo Cuarezma ha declarado que no conoce el proyecto que aprobó el gobierno español para transformar La Chureca.



"Yo le hago el llamado a los compañeros concejales que están pretendiendo hablar de otra cosa y no traten de seguir perjudicando a esta gente (de la Chureca) ni mucho menos manipulando, porque si perdemos esta oportunidad no habrá otro gobierno amigo que pueda hacer algo por La Chureca", dijo Leiva Orochena.



Al referirse a los 30 millones de euros (45 millones de dólares) que el gobierno español aprobó para beneficiar a las 180 familias que viven dentro de La Chureca, así como el barrio Acahualinca, el vicealcalde coincidió con el edil capitalino Dionisio Marenco, de que ese proyecto no tiene porqué aprobarlo el Concejo Municipal porque es un proyecto español.



Lamentó que existan concejales, incluso de su misma bancada (la sandinista) que no conozcan el proyecto español "pero desconocemos el porqué ya que el proyecto ha sido público y la gente de La Chureca se ha reunido muchas veces con nosotros".



Mega proyecto social



"No creo que a estas alturas existan personas interesadas en perjudicar a esas familias que viven dentro de la Chureca y que serán las beneficiadas por el gobierno español", dijo el vicealcalde, quien señaló que el proyecto español es el más grande que ha tenido la ciudad de Managua durante todas las administraciones edilicias.



"Sería una lástima que algunos concejales quizás por desconocimiento o por ignorancia vayan a rechazar esta ayuda española", señaló Leiva Orochena quien recordó que hasta la vicepresidenta de España vino al país el año pasado para interesarse en el tema de La Chureca.



Añadió el vicealcalde que los españoles van a construir 400 viviendas, "sería una acto criminal que alguien salga oponiéndose a ese proyecto que va destinado a sacar de la miseria a las 180 familias que viven desde hace muchos años dentro del vertedero municipal",



El programa español contempla la construcción de viviendas, elevar la educación a las familias beneficiadas, atención en salud, enseñarle a la gente a trabajar mejor el reciclaje y en una cuarta etapa la posibilidad de construir una planta generadora de energía.



Leiva Orochena llamó la atención que la única condición que han puesto los españoles, es que a la gente que vive y trabaja dentro de La Chureca, "hay que sacarlos de la miseria".