Gasolineras desabastecidas

Varios conductores de automotores hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que resuelvan los problemas de logísticas en cuanto a la distribución de este producto en las diferentes gasolineras, pues ayer sábado en algunas estaciones de servicio no estaban vendiendo gasolina Regular o Súper, y en el peor de los casos ninguna. A esto se le suma la incertidumbre por el incremento en sus precios debido a que el costo del barril de petróleo esta semana superó los 80 dólares.



“¿Cómo voy a trabajar si el problema del racionamiento del combustible continúa?”, se quejó César Ayerdis, quien es taxista de la capital, luego que en la gasolinera Esso “Salvadorita” los bomberos le indicaran que no había gasolina Súper ni Regular, y que tampoco sabían cuándo llegaría la cisterna a abastecer los tanques.



“Fui a la Esso de Rubenia y me dijeron que no hay ni Súper ni Regular, aquí tampoco (Esso ‘Salvadorita’), ¿y cómo voy a comenzar un turno con 100 pesos si no me quieren vender gasolina cuando el gobierno ha dicho que no hay escasez?”, se preguntó molesto Ayerdis.



“No estamos autorizados”

EL NUEVO DIARIO quiso conocer las razones por las cuales no se estaba vendiendo este producto tanto en la Esso “Salvadorita” como en la Esso Rubenia, pero los dependientes no quisieron dar información y se limitaron a decir que no estaban autorizados; por lo que intentamos conocer alguna explicación al respecto, pero ni el gerente de Shell de Nicaragua S.A., Mauricio Aranda, ni las autoridades de la Esso contestaron nuestras llamadas.



Situación similar ocurrió en la Shell Metrocentro, Shell Mayoreo, Shell 27 de Mayo y Esso Larreynaga, en donde sólo estaba ofertando gasolina Súper, mientras que la Esso Metrocentro sólo tenían disponible gasolina Regular. Asimismo la Texaco Las Colinas y la Santo Domingo no tuvieron ni gasolina Regular ni Súper parte de la mañana de ayer, pero fueron abastecidas por cisternas antes del mediodía.



Carlos García y Juan Pablo Moreno, ambos conductores de automotores, se mostraron decepcionados porque pese a que ejecutivos de la industria petrolera y las autoridades reguladoras prometieron el pasado lunes, en conferencia de prensa, que ese martes se terminaría el problema de distribución y se garantizaría el combustible en las gasolineras, hasta ayer no se ha podido resolver.



Erick Hurtado, motociclista capitalino, al igual que Ayerdis, demandaron que el gobierno y las petroleras den una respuesta inmediata, ya que aseguraron que el combustible es una necesidad tanto para los taxistas como para algunos motociclistas que trabajan repartiendo documentos.



“Problema de logística”

Vale recordar que la Esso Standard Oil dejó de importar unos mil barriles de combustibles diarios porque dejó de operar el Plantel Dos, en Corinto, producto del embargo realizado por la Dirección General de Aduanas por una supuesta deuda de 54 millones de córdobas.



Pero el lunes pasado, David Castillo, titular del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, aseguró que este déficit de entrega de la Esso hacia la Texaco y la Shell estaba siendo cubierto por un arreglo comercial temporal con la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, DNP, además de que “hay suficiente combustible en el país y los mecanismos del mercado para asegurar que su distribución esté funcionando”.



Según las autoridades del INE, el problema que produce el racionamiento de combustible en algunas estaciones de servicio es de logística, ya que la DNP no tiene las suficientes cisternas para abastecer del producto a muchas de las gasolineras, por lo que esperan que con el Acuerdo de Entendimiento firmado el jueves pasado entre la Esso Standard Oil y la Empresa Nicaragüense del Petróleo, Petronic, este problema de logística sea resuelto a más tardar el miércoles de la semana entrante.



“No soy vocera”

“Yo no soy vocera, soy de Relaciones Públicas”, dijo María Antonieta Santos, quien trabaja en el área de Divulgación y Prensa del Ministerio de Energía y Minas, luego que se le consultó cuál era el aporte que está haciendo este Ministerio para mejorar los problemas de logística. Santos agregó que en todo caso quien debe dar esa información es la viceministra de esta cartera, Lorena Lanza, sin embargo, no hubo respuesta a nuestra pregunta.



Asimismo, el INE ha guardado silencio sobre los resultados de la primera inspección realizada por técnicos del INE a más de 50 gasolineras ubicadas en Masaya, Managua y León, realizada este martes, a pesar que END ha estado solicitando esta información desde el miércoles pasado. Tampoco se informó si hoy habría aumento en los precios de los combustibles, ni del gas licuado de petróleo.



La única fuente gubernamental que se refirió al tema fue el vicepresidente Jaime Morales Carazo, quien en un medio televisivo calificó el desabastecimiento como “un chantaje” de la Esso. Según Morales Carazo, así ha respondido la trasnacional al reclamo de impuestos que le hace el gobierno.