Incremento de 18 % en delitos menores

La Directora General de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, informó ayer que se ha producido un incremento del 18 por ciento en el comportamiento de la actividad delictiva durante los primeros meses del 2008.



Este porcentaje está por encima de la media anual que se ha registrado en los últimos cinco años, la cual ha sido de un 15 por ciento.



“O sea, está un poco arriba de la media. Sin embargo, siempre llamo la atención, porque las faltas --aquellos hechos menores que no constituyen delito-- se incrementaron en un 26 por ciento. Es decir, el mayor incremento que estamos registrando son en hechos menores”, dijo Granera.



También se ha producido un incremento del 40 por ciento en los delitos contra la propiedad, los robos y los asaltos, principalmente en Managua.



“Son asaltos, pero de menor cuantía, lo cual no quiere decir que no nos preocupemos y que no estemos buscando la forma de resolverlos”, agregó.



Según Granera, todavía en Nicaragua estos delitos de alta peligrosidad --entiéndase asesinatos, homicidios, secuestros e inclúyase los asaltos denominados de menor cuantía-- constituyen en total el 5.9 por ciento de las denuncias que se reciben en el país.



“Entonces, todavía la estructura delictiva nos permite afirmar que continuamos siendo uno de los países más seguros de la región”, refirió.





Más subdelegaciones

No obstante, Granera aseguró que están tomando una serie de medidas para mejorar los niveles de seguridad, sobre todo en la ciudad de Managua, siendo una de ellas la construcción en los próximos días de subdelegaciones en los distritos seis, cinco y tres, donde se acumula el mayor número de delitos.



“Estamos también preparando una serie de planes especiales que los vamos dar a conocer a los miembros del Consejo Nacional en la próxima reunión ordinaria del viernes, que van orientados fundamentalmente a mejorar los niveles de seguridad en la ciudad de Managua”, expresó.





Convenio con Canatur

Granera se pronunció al respecto luego de una firma de convenio con la Cámara de Turismo y aprovechó para destacar los niveles de seguridad que existen para los turistas en Nicaragua.



“De 38 mil denuncias que ha recibido la Policía, únicamente 69 han sido personas extranjeras las víctima, esto representa el 0.1 por ciento del total de denuncias que hemos recibidos en este período. Esto también expresa la seguridad que se le está dando a los visitantes extranjeros, a los turistas, y en la mayoría de los casos ha sido robos, todos delitos contra la propiedad”, indicó.



Por su parte, la presidenta Ejecutiva de la Cámara de Turismo (Canatur), Lucy Valenti, manifestó que este convenio estipula que se va establecer un canal de comunicación y de coordinación permanente con la Policía y como enlace permanente han designado al presidente de la Asociación de Tour Operadores de Nicaragua, Alfredo Gutiérrez.



La idea es establecer un plan de trabajo más coordinado entre Canatur y la Policía, tomando en cuenta las necesidades de la institución del orden y el apoyo que pueda brindar en ese sentido el sector privado y turístico y garantizar la seguridad permanente de los turistas.



En otro tema, pero siempre referido a la seguridad del país, la primera comisionada Aminta Granera anunció que las fuerzas especiales que se encuentran en Bilwi permanecerán ahí hasta que considere que la presencia policial ya no es necesaria en la prevención a cualquier alteración al orden público.