Fiscal sigue con sus objetivos en Cenis

El fiscal especial Armando Juárez afirmó que mantendrán la medida cautelar de secuestro de los títulos valores que respaldan la emisión de los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, ejecutada en Banpro y Bancentro, como parte de la investigación penal que realiza el Ministerio Público.



Juárez dijo que las declaraciones del Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Antenor Rosales, nada tienen que ver con el alcance y efectos de la orden del juez quinto penal de audiencias, Julio César Arias, en cuanto a los títulos valores y los cupones de interés.



Informó que la Fiscalía ha entrado a la ronda final de la investigación donde precisarán la participación desde el inicio de cada uno de los funcionarios que hayan tenido que ver con esto.



La ronda final comenzará el lunes y serán llamados el ex Presidente del BCN, Noel Ramírez; el Gerente Financiero del BCN, Carlos Cerda; las personas que integraron el comité evaluador de cartera; los que participaron en el comité de ventas y subasta del BCN, y para ello están preparando las citatorias y los ejes de las entrevistas.



Explicó que hay un claroscuro que deberán disipar en cuanto a cómo se hace el tránsito de conversión de los Cenis en los nuevos bonos que se han convertido en deuda pública. Hay un núcleo muy complejo y por eso llamaremos a los ex ministros de Hacienda para desentrañar esa parte.



Por su parte, el economista de la Coordinadora Civil (CC) opinó que la suspensión del pago de los títulos valores debe mantenerse hasta que se dilucide la legalidad de la emisión de los Cenis y se establezca con claridad cuáles respaldan depósitos y cuáles fueron emitidos de forma indebida.





CSJ debe fallar

Insistió en la importancia de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pronuncie en estricto apego a derecho sobre la legalidad de los Cenis, porque de ahí se deriva todo lo demás. La CC considera que son nulos porque el BCN no tiene facultad de emitir títulos que endeudan a la nación.



Acevedo explicó que el gobierno no ha transformado en deuda pública los títulos valores, porque eso solamente se puede hacer mediante una ley que envíe el Presidente de la República a la Asamblea Nacional.



Solo mediante ley se crean títulos de deuda pública, lo que se hizo ayer fue que Hacienda le ordenó al BCN abrir una cuenta para el dinero que servirá para honrar el pago con los banqueros, dijo Acevedo.