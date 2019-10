Falsos precaristas invaden terreno de estadio de Fútbol

CHINANDEGA



Unos ciento diez precaristas mantienen tomadas desde el viernes último tres manzanas de tierra ubicadas en el sector oeste del barrio Santa Patricia, propiedad de la Federación Municipal de Fútbol de Chinandega (Femufuchi).



En ese terreno, comprado por gestiones del ex diputado sandinista Freddy Solórzano con fondos provenientes de la Asamblea Nacional a la señora Magola Tijerino, se construirá un moderno estadio para jugar fútbol. Chinandega es cantera de ese deporte con tres equipos en la Segunda División y decenas en ligas de barrios.



En el lugar los tomatierras levantaron champas plásticas, y con postes de madera delimitaron los lotes que presuntamente son comercializados en doscientos dólares cada uno por Cecilio Olivas.



Leonardo Gómez, quien soporta sol y polvo en una improvisada casa dijo que está en ese sitio porque necesita una vivienda debido a que tradicionalmente alquila.



“Tengo siete hijos y necesito con urgencia un terreno para construir mi vivienda. Necesitamos hablar con el dueño para llegar a un arreglo”, dijo Tania Liseth Venerio.



Por su parte, Carlos José Somarriba Espinales, aseguró que Cecilio Olivas exige el pago de doscientos dólares por cada lote porque está autorizado por los dueños para vender los terrenos. Añadió que desconoce que el lugar esté destinado para la construcción de un estadio de fútbol, y se tomaron el sitio porque está abandonado.



Añadió que solicitó veinte córdobas a cada jefe de familia para contratar los servicios de un abogado para constatar en el registro a quién pertenecen las tres manzanas.



“A las cinco de la mañana del domingo nos metieron con engaño a este lugar. Hablé con el ex diputado Freddy Solórzano y me dijo que no ha dado ninguna autorización para la toma porque él no se mete en esos asuntos. Sin embargo, Cecilio Olivas asegura que Solórzano le dio “luz verde” para vender los lotes”, dijo José Luis Somarriba.



Intentamos comunicarnos con el ex diputado Freddy Solórzano, pero no respondió su teléfono celular.



Mario Castellón, presidente de la Federación Municipal de Fútbol de Chinandega, dijo que si constatan que el terreno está siendo vendido acudirán ante la Asamblea Nacional para detener esa situación, debido a que los chinandeganos necesitan con urgencia un estadio de fútbol, pues actualmente ese deporte se práctica en los campos de Agricorp, en el Colegio San Luis Beltrán y en el Instituto Nacional “Miguel Ángel Ortez” de Chinandega.