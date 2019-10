Exportadores piden a UE trato asimétrico para CA

AFP / SAN SALVADOR



Los exportadores de Centroamérica exigieron este miércoles a la Unión Europea (UE) que conceda a la región un trato asimétrico sin condiciones, para garantizar mejor acceso al mercado comunitario en el marco del Acuerdo de Asociación que negocian.



“Es viable pedir a la Unión Europea que dé un trato asimétrico y que el mismo debe de quedar reflejado en los textos de la negociación”, dijo a la AFP Carlos Amador, Presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica (Fecaexca).



Amador agregó que “la filosofía” del acuerdo de asociación que el istmo negocia con la UE, debe aspirar a que quede establecido que los firmantes son “socios iguales”.



“El ser socios iguales significa el mejoramiento de los tres pilares (el pilar político, el de cooperación y el comercial) y, por consecuencia, hay un reconocimiento de que existen esas asimetrías y que hay que seguir trabajándolas activamente”, remarcó el presidente de Fecaexca.





El punto de partida

A criterio de la gremial regional de exportadores, la base de productos que actualmente se vende a Europa bajo régimen del Sistema Generalizado de Preferencias o SGP Plus, debe servir como “punto de partida” en la negociación de listados de los bienes que estarían bajo el régimen del acuerdo comercial con los europeos.



“La lógica es que sea SGP Plus el punto de partida de la negociación, porque es donde comienza la relación comercial actual con la Unión Europea”, agregó el presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, Alexander Mora.



La UE beneficia con el sistema de preferencias generalizadas (SPG) a todos los países en vías de desarrollo que pueden exportar sus productos a Europa, con aranceles más bajos o nulos.



Los europeos ya han presentado a Centroamérica su oferta de productos, la cual “dista mucho” en algunos sectores con las expectativas centroamericanas, según la viceministra salvadoreña de Economía, Johanna Hill, quien actualmente ostenta la vocería rotativa centroamericana en el proceso de negociación con la Unión Europea.



“Las verdaderas rondas de negociación aún no han iniciado, faltan los rounds más importantes donde verdaderamente se comience a reflejar todos estos temas como la asimetría. De momento apenas y se comienza a ver listados intercambiados”, sostuvo Amador, quien consideró que en las próximas rondas de negociación habrá un clima de “estira y encoge” entre ambas partes.



En 2007, las exportaciones de Centroamérica a la Unión Europea fueron por unos 2,509 millones de dólares, y algunos de los principales productos que se vende a esa región son café, banano, piña, productos pesqueros, plantas ornamentales y tabaco, entre otros.



Equipos de los países centroamericanos y de la UE efectúan, desde el lunes, la tercera ronda de negociación de un acuerdo de asociación, un proceso que se aspira concluir en el primer semestre de 2009.