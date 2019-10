Paro de transporte “parqueado” en sus propias contradicciones

Las manifestaciones de protesta anunciadas por los transportistas para obligar al gobierno al congelamiento de los combustibles parecen estar envueltas en una serie de contradicciones.



Los plantones que las cooperativas de taxis anunciaron para ayer miércoles no se realizaron y Vidal Almendárez, presidente de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis se apresuró a anunciar que ahora sí para hoy jueves habrán plantones en las gasolineras y rotondas donde los taxistas, además de presionar, también entregaran hojas sueltas a la población llamándolos a respaldar las protestas antigubernamentales.



Mientras tanto, Pedro Joaquín Valle, vicepresidente de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Diriangén, a pesar de reconocer que el paro debe ser la última alternativa, se distanció de las protestas callejeras argumentando que un paro de actividades perjudicaría al pueblo y a los mismos transportistas.



“No queremos nada de eso, queremos algo que sea positivo”, dijo Valle, quien anunció que los transportistas del sur que él representa, prefieren dar al gobierno un compás de espera para que responda a las propuestas públicas del transporte de carga, interurbano y selectivo. “Estamos preparados para la próxima semana, pero debemos esperar a que el gobierno responda”, explicó tras asegurar que el compás de espera no será para siempre.



Una fuente de los transportistas confirmó que el compás de espera que señalan los buseros pretende dar espacio para explorar qué tanto respaldo podría dar la población a un paro que significaría paralizar rutas enteras de entrada y salida a Managua y los departamentos del país, y evitar que las protestas sean un fracaso.



Por su parte, el ingeniero Jorge Corea, Subdirector de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte e Infraestructura, lamentó que los presidentes de las cooperativas de Masaya, Carazo, Granada y Rivas, no asistieran a una reunión que tenían programada para ayer miércoles con autoridades de la Dirección de Transporte Terrestre y que los mismos transportistas habían presionado para que se realizara.



Jorge Vidal Real, Presidente de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Diriangén, confirmó a EL NUEVO DIARIO que no se presentarían a la reunión porque se realizaría con funcionarios que no tienen facultades para tomar decisiones.