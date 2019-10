Homenaje póstumo a fundador del Ejército

El alto mando del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, y el presidente Daniel Ortega, rindieron homenajes póstumos al recién fallecido coronel Carlos López Landeros, ex guerrillero fundador del Ejército de Nicaragua en 1979.



En un acto solemne en el auditorio del Estado Mayor, el Jefe del Ejército de Nicaragua, general Omar Halleslevens, exaltó las cualidades del coronel Carlos López Landeros, quien fungía como segundo jefe de Contrainteligencia, “un hombre dedicado a su trabajo y quien reúne en sí todo el significado de la palabra fidelidad”.



Halleslevens condecoró póstumamente al coronel López, acompañado del presidente Ortega, quien no comentó a los medios. El jefe del Ejército afirmó que la condecoración fue dada porque en vida López Landeros “acumuló muchos méritos al servicio de la patria”.



“Carlos era un hombre muy trabajador, un hombre que no hacía bulla, que no encontraba horario cuando tenía una misión que cumplir”, expresó Halleslevens, quien agregó que el Coronel murió luego de un paro cardiorrespiratorio provocado por una hemorragia, después que fue operado de un problema en la vesícula

El Segundo Jefe de Contrainteligencia Militar del Ejército de Nicaragua, coronel Carlos López Landeros, falleció el pasado martes en el Hospital Militar “Alejandro Dávila Bolaños”, en Managua.



El general Adolfo Zepeda, vocero de las Fuerzas Armadas, informó que el coronel se rindió a la muerte poco después de haber sido sometido a cirugía en el hospital castrense.



El coronel López Landeros, de 48 años, era originario de Jinotepe, y desde muy joven se integró a las filas del FSLN.



Fue fundador del Ejército de Nicaragua y ocupó cargos de mucha responsabilidad, por lo que llegó a obtener el grado de Coronel de Infantería. Sus restos mortales fueron trasladados a su natal Jinotepe, donde será sepultado.