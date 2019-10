“Se enferma cuando hay casos delicados”

El vicepresidente de la Contraloría, Lino Hernández, respondió a las declaraciones que hizo su colega Guillermo Argüello Poessy, en las que afirmó que “algo raro” ocurrió con la resolución de los Cenis, en la que no participó, señalando que si hay algo en realidad “raro”, es que se haya enfermado precisamente cuando se iba a fallar el caso.



“Es una característica propia del doctor Argüello Poessy, que se la respeto como parte de su personalidad: llamar la atención cuando hay estos casos que son sonados, y creo que decir que hay cosas raras puede significar mucho y puede significar nada”, dijo Hernández.



“Pero, por ejemplo --agregó--, a mí me puede parecer raro que él se enferme o que algo le pase cada vez que vienen estos casos ‘delicados’ entre comillas, porque cuando yo voy a salir del país y presiento que hay un caso que me interesa, le pido a los compañeros que no lo toquen hasta que vuelva”.



Argüello Poessy reveló a EL NUEVO DIARIO que “cosas raras” ocurrieron con la resolución de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) días antes que se fallara el pasado 13 de septiembre, pues él nunca antes conoció que se fuera a emitir presunción penal contra algunos ex directivos del Banco Central, por las subastas de bienes procedentes de los bancos quebrados, ni que salvaran al principal responsable: Noel Ramírez.



“Si es contra todos sí, pero sólo para Eduardo, no”



“Él (Argüello) sabía que el caso lo íbamos a tocar cuando viniera el presidente de la Contraloría Luis Ángel Montenegro, de Venezuela, con el director de Auditorías, porque él mismo había estado empujando para que se sacara lo más pronto posible”, afirmó Hernández.



“Es más, le pregunté al doctor Argüello días antes que se enfermara, cuando hablamos del caso, que previendo que venía una presunción penal, si nos iba a acompañar en la decisión, y me dijo que si era contra todos sí, pero que si sólo era contra Eduardo Montealegre, no”.



“Los personalismos no caben”



Relató que cuando Argüello dijo que sólo votaba en la resolución si era contra todos, lo decía porque dudaba de que se mandara a los tribunales a un hombre tan influyente en el Frente Sandinista como Silvio Conrado, o que se atrevieran a hacerlo con el tío de María Fernanda Flores de Alemán, Benjamín Lanzas, “pero ya ve, así fue, aun con todo el cariño que le tengo a ‘Mincho’, que es mi amigo de hace años”. Para el vicepresidente del ente fiscalizador, el problema de Argüello Poessy es que se toma algunas cosas demasiado personales, y que eso interfiere en el trabajo técnico que realizan los auditores y abogados.



“El doctor Noel Ramírez tiene responsabilidad, eso dice la auditoría, pero la ley no nos permite sancionarlo, fue él quien emitió los Cenis que son ilegales. No pudimos pronunciarnos contra él, tampoco pudimos abordar la reclasificación de la cartera que fue donde se dio el gran negocio y se hizo de común acuerdo con el Banco Central”, reconoció Hernández.