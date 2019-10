C.A. pide concluir acuerdo con UE para primer semestre 2009

Los países centroamericanos están empeñados en concluir en el primer semestre de 2009 el acuerdo de asociación con la Unión Europea, UE, pese a que todavía quedan muchos asuntos que deben ser resueltos.



"Nosotros estamos confiando que el proceso podamos tenerlo concluido durante el primer semestre de 2009, eso estamos buscando y creemos que vamos a buen ritmo en la negociación, esperamos no tener mayores contratiempos más que los normales de una negociación", dijo la viceministra salvadoreña de Economía, Johanna Hill.



Equipos negociadores de los países centroamericanos se mantienen reunidos en San Salvador esta semana con similares de la Unión Europea, UE, en el marco de la tercera ronda de negociación del acuerdo de asociación que contempla tres pilares el político, cooperación y el comercial, en éste último se incluye un acuerdo de libre comercio.



Exigencias de la UE



En los tres pilares de negociación, las partes involucradas tratan de avanzar en la definición y redacción de textos, una tarea que no se presenta fácil tomando en cuenta las exigencias que ya ha planteado la Unión Europea, en donde, por ejemplo, para avanzar en el área política ha insistido en que El Salvador, Guatemala y Nicaragua se adhieran al Tribunal Penal Internacional.



Los tres países, con el apoyo del resto de naciones del istmo, han hecho saber a los europeos que no ratificarán el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, debido a que tienen situaciones jurídicas y constitucionales que se los impide. Centroamérica espera que esta situación no entorpezca el proceso de negociación y que la UE entienda la situación.



En tanto, en la parte comercial ambas partes han intercambiado las ofertas de acceso a mercado que incluye a los productos que estarían bajo el régimen del acuerdo comercial. Esta área se presenta como una de las más complicadas.



Avancen en simultaneidad e integralidad



"No todo depende de nosotros (la UE), el avance también depende de las decisiones que vayan tomando los centroamericanos, aunque lo ideal sería terminar (la negociación) en los tiempos planteados", consideró el jefe negociador del pilar comercial de la UE, Rupert Schlegelmilch.



Los empresarios exportadores centroamericanos ya han apelado a que los tres pilares que conforman el acuerdo de asociación "avancen en simultaneidad e integralidad".



"Yo creo que ya es tiempo de que en Centroamérica comiencen a pensar en estrategias para encarar y avanzar en los temas espinosos del acuerdo y evitar que una de las áreas del acuerdo pueda frenar el avance del resto de temas", sostuvo el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica, Fecaexca, Carlos Amador.



La tercera ronda de negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea concluirá este viernes en un hotel de San Salvador. La próxima y cuarta ronda de negociación se realizará en Bruselas, Bélgica en julio.