Sale “guaca” Alemán de exoneraciones

Por falta de quórum, el juez Sergio Palacios reprogramó para el 22 de mayo el juicio oral y público para Adilia del Rosario Tom Martínez, ex funcionaria de la Dirección General de Servicios Aduaneros, DGSA, quien aparentemente no está dispuesta a dejar “títere con cabeza”, porque por medio de su abogado empezó a revelar quiénes fueron las personas beneficiadas con las famosas “libres”.



“Ahí salen Arnoldo Alemán, los hijos de Arnoldo Alemán, María Fernanda (Flores), y esa fue una oficina que se montó en tiempos de Marco Aurelio Sánchez, única y exclusivamente por orden presidencial”, reveló el abogado Ricardo Pérez, adelantando el contenido de la prueba documental que pretenden llevar a juicio.





Sánchez y la Ozuna

“Los directores (de la DGSA) salen beneficiados en esta lista que yo ando. Salen Marco Aurelio Sánchez y María Haydee Ozuna”, agregó Pérez, al señalar que también aparecen otros ex funcionarios de Aduanas, quienes no fueron acusados ni entrevistados por la Fiscalía ni por la Procuraduría.



Pérez explicó que ni un solo familiar de Tom figura en la lista, por lo que doña Adilia confirmó que cree que está siendo injustamente enjuiciada.



Tom Martínez está acusada en el Juzgado Quinto Penal de Juicio por la supuesta autoría de fraude en perjuicio del Estado hasta por 55 mil dólares, y falsificación de documentos públicos en detrimento de la Dirección General de Servicios Aduaneros DGSA, por supuestamente haber exonerado de manera irregular --entre 2000 y 2002-- del pago de impuestos a 41 personas.



El juicio para Tom no se celebró este jueves porque de los candidatos a jurados que citaron sólo llegaron cuatro, por lo que a petición de la fiscal Silvia Sánchez, la procuradora Alba Hury Toruño, y del abogado defensor, por fuerza mayor el juez interrumpió el cómputo del plazo de duración del proceso.



El Ministerio Público y la abogada del Estado le pidieron al juez que antes del juicio haya audiencia preparatoria de juicio, porque tienen dudas en cuanto a la legalidad de la prueba documental de descargo, porque son fotocopias simples, pero, además, quieren que el abogado explique de dónde sacó esa lista de los beneficiados con libres.



Sin embargo, el juez recordó que él ya resolvió todo lo relativo a la prueba de descargo, la cual ya fue admitida, pero señaló que si la Fiscalía y la Procuraduría tienen evidencia de que los documentos presentados por el abogado no reúnen los requisitos de ley, que pidan la audiencia preparatoria conforme a derecho “porque el hecho de que sean fotocopias no significa que sean ilícitas”.



Ante los cuestionamientos, el abogado Ricardo Pérez indicó que toda la prueba documental con la que defenderá a Tom, son documentos públicos de la DGSA “y son legales”.