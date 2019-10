Cierran a periodistas acceso electrónico a los expedientes

Sin previo aviso, las autoridades del Complejo Judicial Nejapa cambiaron la clave electrónica que “con bombos y platillos” le habían dado a los periodistas para acceder al sistema computarizado de autoconsulta de los expedientes judiciales que, por su naturaleza, estaban disponibles a la prensa.



Cuando se le consultó sobre el porqué de la medida, el director de las Oficinas de Apoyo Judicial de los Juzgados de Managua, Ramón Real, dijo que no sabía nada.



“Realmente yo desconozco. Todas las instituciones, Ministerio Público, Procuraduría, Policía Nacional, la misma Defensoría Pública, cada una tienen su clave, los abogados particulares tienen su clave. Todo mundo tiene su clave para accesar al sistema”, fueron las palabras textuales de Real.



“Desconozco realmente quién haya dado la orientación de quitar la clave. Lo que yo recuerdo es que en una reunión que tuvimos con el gremio de los periodistas se acordó más bien, por orientaciones del doctor Gerardo (Rodríguez) y del grupo que le está dando seguimiento a la implantación (del modelo de gestión de despacho judicial) instalarles a ustedes una clave”, insistió Real.



No obstante prometió darle seguimiento a la situación, pero aún ayer los periodistas seguián sin poder acceder al sistema.



Una funcionaria de la oficina de autoconsulta computarizada reveló que quien dio la orden para cambiar la clave de los periodistas fue “su jefe”, el español Emile Puñet, miembro de la firma extranjera que está a cargo de la implementación del nuevo sistema, porque en uno de los murales de la Dirección de Prensa estaba escrita la clave que se supone era privada y exclusiva para los miembros de la prensa nacional.



Sin embargo, ninguna autoridad supo decir si a los periodistas les darán a conocer la nueva clave o si simplemente ya no se podrán consultar las incidencias.