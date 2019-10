Tres menores achicharrados

EL RAMA



Una trágica noticia ha conmovido a los pobladores de la parte norte de El Rama, especialmente en la comarca Aguas Calientes, donde una vivienda se incendió y tres niños que había en ella murieron calcinados al encontrarse solos, ya que sus padres se encontraban en un culto religioso. Entre los tres menores figuran los gemelos Wilberto y Wilber de 5 años, y su hermano Wilder, de 8, todos de apellidos Montiel Dávila.



Según varios testigos, el incendio se observó a las 7 de la noche del pasado miércoles. Los vecinos más cercanos a la vivienda siniestrada, llegaron a ver lo que pasaba, pero ya era demasiado tarde, pues la casa estaba en brasas, y nadie imaginaba lo peor.



El dolor y el llanto empezó a las diez de la noche, cuando José Antonio Montiel y María del Socorro Dávila Ruiz llegaron y preguntaron por sus tres hijos, y nadie sabía nada de ellos.



Fue hasta que hurgaron entre las brasas y las cenizas cuando se toparon con los cuerpecitos completamente calcinados. Entre las muchas versiones, los padres expresan que a las cuatro de la tarde salieron rumbo al culto evangélico y dejaron a los niños solos, pues no era la primera vez que lo hacían.



Las causas del incendio se desconocen, y sólo se sabe por parte de la mamá de los 3 menores, que cuando ellos salieron dejaron el fuego encendido con una porra de frijoles cociéndose, pero que eso no era causa suficiente para que se quemara la casa.



Lo raro es que a la hora del incendio los niños estaban encerrados y no pudieron salir, por lo que se presume que pudo haber mano criminal. Ante todas las presunciones, una guardia operativa de la Policía Nacional se hizo presente en el lugar del siniestro para realizar las respectivas investigaciones.



Desde Managua, se hizo presente un equipo especial de investigación de incendios para realizar las investigaciones con todo el rigor necesario y descubrir las causas de la tragedia, y más tarde brindar un in forme completo. Así lo informó a EL NUEVO DIARIO, el comisionado mayor Tomás Enrique Bárcenas Zapata, Jefe de la delegación Policial en Zelaya Central.