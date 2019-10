“Está en tiempo y responderá todo”

Mario Mejía, divulgador de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), aclaró que el presidente de esa dependencia estatal, Ernesto Martínez Tiffer, no se encuentra en el país, pero responderá en tiempo y forma a la solicitud presentada por EL NUEVO DIARIO acerca del caso Gero-ICI, conforme al plazo contemplado en la Ley de Acceso a la Información Pública, el cual extendió hasta el próximo ocho de mayo.



El divulgador asegura en una nota de prensa emitida ayer, que EL NUEVO DIARIO abrió el proceso contemplado en la Ley hasta el pasado dos de abril. No obstante, todas las pruebas dejan en evidencia que fue un día antes, según la firma y sello de ENEL en el documento recibido por Yasohara Hernández, a las 4:35 de la tarde.



Otra vez Mejía promete lo mismo que el mes pasado, que Martínez Tiffer atenderá a EL NUEVO DIARIO. “ENEL, en cumplimiento de las disposiciones legales de la República, dará respuesta a la solicitud recibida dentro del plazo establecido, en vista de que estamos a tiempo conforme señala la Ley 621”, reza el escrito.



Mejía aclaró que, conforme a esta ley, ENEL tiene 15 días hábiles para responder a esta solicitud y, considerando que no son días calendario, ese plazo se vence hasta el próximo 22 de abril. No obstante, “haremos uso de la prórroga de diez días hábiles, según establece el Art. 29 de la citada ley”, menciona.



Es decir, que Martínez Tiffer responderá a todas las preguntas de END y entregará todos los documentos solicitados por escrito, antes del próximo jueves ocho de mayo.



A esta nota, Mejía adjunta la Declaración Legal que remitió a ENEL el procurador Hernán Estrada, donde “finaliza el caso” y suspende la contratación que pretendía completar Martínez Tiffer con Gero Ibérica de Comercio Internacional S.L. (Gero-ICI).