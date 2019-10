Cuestionan acogida de mexicana

Una ola de críticas contra el presidente Daniel Ortega se desató hoyel que va a haber por monte por la decisión de recibir en territorio nicaragüense a la mexicana Lucía Morett, sobreviviente de un bombardeo de tropas colombianas contra un campamento guerrillero en Ecuador.



''Estamos alarmados, porque eso lleva a Nicaragua a convertirse nuevamente en el paraíso del terrorismo internacional'', declaró a la AP telefónicamente, el vocero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Leonel Teller.



''Es negativo para la seguridad misma de nuestro país, ser refugio de terroristas internacionales'', agregó.



Morett y dos colombianas fueron las únicas sobrevivientes del ataque que desencadenó una crisis, que como secuela dejó rotas las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia.



Aparte de Morett, otros cuatro universitarios mexicanos se encontraban en el campamento guerrillero, supuestamente realizando una investigación académica, aunque el presidente colombiano Alvaro Uribe los señaló durante una visita a México, a inicios de semana, como ''cómplices'' de las FARC y los llamó guerrilleros.



Ortega justificó que su país recibiera a Morett.



''Somos solidarios y no podemos negarle el abrigo a ningún amigo del mundo y sin olvidar que México ha sido un pueblo hermano que nos ha dado abrigo a los nicaragüenses'', dijo.



El canciller nicaragüense, Samuel Santos, dijo que Morett está ''en tránsito por el país'', pero no dio mayores detalles. Santos habló para los periodistas durante un acto oficial en la cancillería.



En la misma ceremonia, el embajador mexicano, Raúl López-Lira Nava dijo a AP que ''ella se encuentra de tránsito y va camino a México en cuanto recupere su salud''.



''Para nosotros es una ciudadana común y corriente, no hay ninguna persecución, ni cuestión que le impida regresar a México'', aseguró. Relató que, como Morett perdió su pasaporte, la embajada mexicana en Quito le dio una ''carta de presunción de nacionalidad''.



Sobre si su país la consideraba terrorista contestó lacónicamente que ''no''.



Ortega dijo la noche del jueves que ella ''vino a Nicaragua, en tránsito hacia México'' y ''va a estar aquí unos días, está en descanso''.



El embajador de México en Managua, dijo a AP que ella esta en Nicaragua ''porque es un país hospitalario'' y porque ella ''es libre de ir donde ella quiera y no tiene ningún impedimento por parte del gobierno de México''.



El presidente indicó durante un discurso en Sebaco, una ciudad a 100 kilómetros al norte de esta capital, que con la universitaria llegaron sus padres Fernando Morett y María Alvarez, quienes trabajaron en Nicaragua durante su gobierno en la década de 1980, y la activista de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos, Pamela Dávila.



El vocero del PLC dijo que aunque la política exterior la dirige el Ejecutivo, se pueden establecer ''limitaciones al derecho de asilo o de refugio cuando la persona que lo solicita es miembro de una organización terrorista''.



Morett no fue acusada en Ecuador de ningún delito, aunque en su país una asociación civil la acusó de tener vínculos con terroristas.



El ex canciller, Emilio Alvarez Montalván comparó a la mexicana con el ''italiano Alessio Casimirri, acusado del atentado contra el primer ministro de su país, Aldo Moro''.



Casimirri vive en el país desde hace más de dos décadas y está casado con una nicaragüense.



El diputado Javier Vallejos, del movimiento Vamos con Eduardo, recordó que en los años 1980, Nicaragua ''fue nido de terroristas, de guerrilleros, que sólo venían aquí a agarrar oxígeno, a entrenarse y a regresar a sus países de origen para desestabilizar a través de movimientos irregulares''.