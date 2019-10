Grandes anomalías en dos pequeñas alcaldías

Los contralores colegiados ordenaron ayer realizar una auditoría especial en la alcaldía de Villa El Carmen y otra en la de Buenos Aires, Rivas, dos de las municipalidades con menos recursos del país, pero en las cuales se han detectado acciones irregulares que superan en la primera los dos millones 600 mil córdobas, mientras que en la segunda el monto es mayor a medio millón de córdobas.



El contralor Lino Hernández informó que la decisión la tomaron de manera unánime, después de detectar anomalías en el manejo de los fondos por medio de auditorías financieras de cumplimiento en las dos comunas.



Indicó que en el caso de Villa El Carmen, cuyo edil es el liberal Néstor Gutiérrez, existe un completo “desorden” en los asuntos contables, al punto que en lo poco que pudieron revisar encontraron diferencias entre los ingresos y egresos de 2005, hasta por la suma de 2 millones 662 mil córdobas.



“Existe un gran desorden en la documentación que no le permitió a la auditoría interna determinar cómo andan las cosas en esa alcaldía y por eso ordenamos que mejor se realice la auditoría especial”, dijo Hernández.



En el caso de Buenos Aires, Hernández explicó que la auditoría la ordenaron después que un examen contable a la administración del ex alcalde, Juan Raúl Rivera, arrojó malos manejos hasta por la suma de 548 mil 271 córdobas.



“En este caso, se encontraron faltas de registros contables, no se prepararon conciliaciones, faltan expedientes con fondos de proyectos, y otra cosa es que no había arqueo de caja, por eso, decidimos mejor entrar de un solo a las cuentas y ver con la auditoría especial qué fue realmente lo que pasó”, dijo el colegiado.



Recordó que lo más destacable es que se trata de municipalidades en donde los recursos son escasos y, por tanto, llama mucho la atención que se pierdan cantidades como las reportadas por las auditorías de cumplimiento, “porque con esos montos se pudo haber hecho mucho en cada una de ellas”.