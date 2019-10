Inafor revisará proceder de su delegada en Carazo

El Instituto Nacional Forestal ordenó la suspensión del permiso de la tala de árboles en una propiedad caraceña que se encuentra en litigio, pero además, prometieron investigar el proceder de su delegada en Carazo, Lorena Reyes.



El director de Inafor, William Schwartz, dijo que se está recopilando información del caso para conocer con exactitud lo que sucedió.



“Nosotros estamos en la obligación de informarnos para ver qué pasó, para ver si actuó de manera ilegal, si fue mal extendido el

permiso.



Hay que recordar que los aprovechamientos que se aprueban en los distritos pasan a los municipios y después a nivel central”, afirmó el funcionario.



Expresó que si “hay irregularidades” tendrán que tomar medidas contra Reyes, sin embargo, esperarán las investigaciones que se realicen en el nivel central de la institución.



“Hay denuncias que no tienen fundamento legal, eso puede ser producto de una riña de dos personas y no nos metemos nosotros, pero si eso no fue correctamente extendido, vamos a averiguar”, expresó.



Schwartz presidió ayer el Taller Nacional para la revisión y retroalimentación del Programa Estratégico Regional para el Manejo de los Ecosistemas Forestales (Perfor).



El taller tiene como objetivo involucrar a los diferentes actores del sector forestal del país, en la definición de una serie de estrategias operativas relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades

regionales, públicas, privadas y comunitarias para la gestión sostenible de los ecosistemas forestales, como base esencial del desarrollo sostenible de los países de la región centroamericana. “Si hablamos de estrategia regional debemos ponernos de acuerdo para la implementación de los cinco componentes y determinar si la organización de las instituciones forestales a nivel centroamericano están lo suficientemente fuertes; así mismo, esta estrategia para su funcionamiento debe llegar a la población y a la vez tomarla en cuenta para la decisiones”,

concluyó.