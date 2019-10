Reto a Contraloría

El contralor Lino Hernández aseguró ayer que propondrá esta semana a sus colegas del ente fiscalizador, entrar de una vez por todas a revisar el uso de los fondos provenientes del crudo venezolano y que son manejados por Alba Petróleos de Nicaragua, Albanisa, una sociedad en la que el Estado tiene el 40 por ciento de participación accionaria a través de Petronic y además determinar qué cosa es ALBA- Caruna.



A la vez, el colegiado indicó que cualquier transacción que pretenda hacer el Estado al adquirir acciones en la transnacional española Unión Fenosa, debe cumplir con la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 323) y ser informada en detalle a la Contraloría General de la República, CGR.



“La verdad es que este tema del uso de fondos petroleros de Venezuela no ha sido objeto de discusión en el Consejo (de contralores), porque entendemos que la Asamblea Nacional es la que ha estado dándole un seguimiento”, dijo Hernández.



“Pero ya que existe esa gran interrogante sobre cómo se manejan esos fondos, de que si hay o no deuda pública detrás de esto; y además hay una gran discrecionalidad en la manera en que se utiliza ese dinero, pues voy a plantear a mis colegas que veamos cómo es la situación, porque se dice que Petronic es socio, y eso abre las puertas a que nosotros hagamos auditorías”, dijo el colegiado.



El control de Petronic



El Estado ha retomado el manejo casi total de Petróleos de Nicaragua (Petronic), después de que la empresa Clayton Service Financial Corporation, Glencore, que tenía un contrato de arrendamiento que se vencía el próximo año, cedió más del 50 por ciento de las acciones de la entidad al gobierno sandinista lo cual le ha dado mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos petroleros provenientes de Venezuela.



El Procurador General de la República, Hernán Estrada, confirmó el fin de semana que con Glencore se llegó a un acuerdo, pero se negó a brindar detalles del mismo, y recomendó que fuera el gerente general de Petronic, Francisco López, quien brindara información al respecto, pero López no respondió a nuestras llamadas en todo el fin de semana.



Una espada para que entregaran



El ex contralor y diputado ante la Asamblea Nacional, Agustín Jarquín, confirmó ayer que Glencore empezó a ceder espacio a Petronic-Estado, sobre la base de esa resolución que estaba “como una espada sobre sus cabezas” y que tenían que buscar cómo evitar que cayera.



El contralor Hernández, dijo que “la verdad es que la gente, el ciudadano común resiente el alza en los precios de los combustibles y se pregunta qué pasa con ese petróleo que viene de Venezuela y que, en teoría, al menos, se supone que debería brindar al país un beneficio directo con precios más accesibles”.



Las acciones de Fenosa



El colegiado Hernández, a la vez, indicó que estarán atentos a lo que ocurra con la anunciada adquisición del 16 por ciento de las acciones de Unión Fenosa de parte del Gobierno, pues considera que es un proceso que debe pasar por los ojos de la CGR.



“Ese asunto de Unión Fenosa si se va a dar algo como lo que se ha dicho, se tiene que cumplir con la Ley 323, y eso significa solicitar exclusión de procedimientos a la Contraloría para comprar esas acciones”, dijo Hernández.



“Independientemente de que sean conciliaciones de deudas o cualquier arreglo, estamos hablando de que el Estado podría adquirir acciones, y, para eso, se tiene que contar con el visto bueno de la Contraloría, así que vamos a ver qué pasa, pero nosotros vamos a estar pendientes de eso”, concluyó.