Triunfa el ex Obispo en Paraguay

El ex obispo católico Fernando Lugo, postulante de una coalición opositora, logró un triunfo histórico el domingo en las elecciones presidenciales de Paraguay y puso fin a seis décadas de régimen unipartidista del Partido Colorado, desatando una fiesta popular en las calles de esta capital.



El Tribunal Superior Electoral informó que Lugo, de la Alianza Patriótica para el Cambio, APC, conseguía el 39.8% de los votos contra 31.74% de la candidata oficialista Blanca Ovelar, escrutado el 43% de las mesas, de un total de 14,000.



El ex general Lino César Oviedo, del partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), aparecía tercero con 21.73%.



La elección es en una sola vuelta, que consagra al candidato con más votos.



La victoria de Lugo, de 56 años, es histórica, puesto que termina con la hegemonía de 61 años de los ''colorados'' en el poder, que además fueron el sostén político de la dictadura de tres décadas de Alfredo Stroessner. Esta fuerza ganó todas las elecciones tras su caída en 1989.



“Todos los paraguayos hoy tenemos que felicitarnos; dimos un paso de madurez para la construcción y consolidación de la democracia”, declaró el ex obispo en un hotel céntrico de Asunción.



La palabra mágica



Lugo que en 2006 renunció a su cargo de obispo para lanzarse a la política, explicó que en su campaña ''la palabra casi mágica que escuchábamos en cada reunión era 'cambio' y que 'el país no pudo aguantar más'.



El candidato, que lidera una heterogénea coalición integrada por el Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, el principal de la oposición, ex colorados y 20 organizaciones sociales y de campesinos, capitalizó el descontento de muchos compatriotas que buscaban un cambio en esta nación mediterránea azotada por la pobreza y la corrupción, y le torció el brazo al poderoso aparato político del partido gobernante.



Señaló que su intención es “que Paraguay no sea recordado por su corrupción y su pobreza, sino por su honestidad, eficiencia y para que nunca más la clase política se base en el clientelismo (cambio de cargos públicos por apoyo al gobierno) y al compadrazgo que tanto daño ha hecho al país”.



Calles de fiesta



En las calles de Asunción se vivía una fiesta. Familias enteras y largas filas de automóviles circulaban por los alrededores de la Plaza de los Héroes al grito de: ''Se siente, se siente, Lugo presidente''.



''Esto es increíble. Con todo el poder y la plata igual perdieron. Esta vez no pudieron comprar la conciencia de la gente'', dijo a AP Ninfa Agüero, de 48 años, empleada de limpieza que apenas gana 180 dólares al mes.



''A Lugo lo apoyan los que no tenemos oportunidad y quieren tenerla. Confío en él, ojalá no nos defraude'', destacó, mientras hacía flamear una bandera paraguaya con los colores rojo, azul y blanco.



El vencedor, que asumirá el 15 de agosto, heredará un país donde el 42% de su población vive en la pobreza y la tasa de desempleo llega al 13%, mientras que cinco de cada 10 paraguayos no leen ni escriben, cifras que ubican a Paraguay como la nación más pobre de Sudamérica detrás de Bolivia.



Una prueba de la necesidad de un cambio fue la alta participación de votantes: casi un 70% del padrón de 2.8 millones de paraguayos votó, una marca que supera el 65% de las últimas elecciones de 2003.



Ovelar, de 50 años, intentó presentarse como el rostro de la renovación dentro de las viejas estructuras del partido Colorado, pero la estrategia no dio resultado, y también pagó el costo de la alta impopularidad con la que se despide del poder el presidente Néstor Duarte.



“Para mí, Blanca era Duarte. Por suerte perdieron estos sinvergüenzas y caraduras”, sostuvo indignada Andrea Ramírez, estudiante de 19 años que votó por primera vez.



Más allá de los temores de fraude y a posibles disturbios que marcaron los días previos a la elección, todo se desarrolló con normalidad, salvo algunos incidentes aislados, según confirmaron las autoridades locales y las organizaciones de observadores que siguieron los comicios, entre ellas la Organización de los Estados Americanos, OEA.



El escrutinio definitivo se conocerá el 23 de mayo.



Además del presidente por los próximos cinco años, también se votó a senadores, diputados, parlamentarios para el Mercosur, gobernadores departamentales y concejales regionales.