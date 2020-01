Ex Vicecanciller víctima de atentados

PUERTO CABEZAS



Intentos de secuestro contra su familia y amenazas de incendiar su casa denunció el ex canciller de la República Javier Williams Slade, quien con beligerancia ha demandado el respeto al calendario electoral en los tres municipios donde el CSE suspendió los comicios.



Según Williams Slade, ya son varias las tentativas de incendiar su residencia en el barrio El Muelle, contiguo a los tanques almacenadores de combustible de Petronic en esta ciudad.



Agregó que el último atentado ocurrió la madrugada del pasado sábado, cuando nuevamente individuos no identificados incendiaron un costado de la casa de habitación, donde dormían su esposa Carolina English y sus hijas Leysha, Giselle y Cindy Williams.



El doctor Javier Williams, quien se postula como posible candidato para ocupar la silla edilicia en este municipio de Puerto Cabezas, se hizo acompañar de miembros del Consejo Pastoral de Iglesias para hacer pública su denuncia, donde también reveló que ha habido planes fallidos de secuestrar a sus hijas, quienes han escapado en dos ocasiones.



El ex vicecanciller señaló como responsables de los múltiples atentados contra su familia a dirigentes de una organización política local en el poder, a la que no quiso mencionar de manera directa.





Policía investiga

La comisionada mayor Vilma Reyes, jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, manifestó que esa institución a raíz de que recibió la denuncia, comenzó a investigar, mientras que el segundo jefe de Policía de Bilwi, comisionado Mario Medina, dijo que al candidato a edil se le brinda la seguridad necesaria para evitar un hecho lamentable.