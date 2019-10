Cambios al modelo de despacho judicial

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) comenzaron a efectuar una serie de cambios en el modelo de Gestión de Despacho Judicial para darle respuesta a los abogados litigantes, quienes el pasado viernes fueron recibidos por la Corte Plena para escuchar sus inquietudes.



La ampliación de las oficinas de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice) y de Archivo de Asuntos en Trámite, es una de las medidas inmediatas ordenadas por la CSJ para mejorar la aplicación del nuevo modelo de Gestión de Despachos Judiciales, informó el doctor Ramón Real, director de las Oficinas de Apoyo Judicial de los Juzgados de Managua.



Un total de 19 ventanillas se encuentran habilitadas ahora en la Ordice, de las cuales 12 están destinadas a la recepción de causas y escritos civiles, cuatro atienden las causas penales, incluyendo las denuncias verbales en casos de delitos menores, y tres ventanillas reciben los paquetes de los bancos.



En la Oficina de Archivo de Asuntos en Trámite (OAT), el personal que atiende a los abogados se amplió de 18 oficiales archivistas y buscadores de expedientes a 41.



En los cinco meses de implementación del nuevo modelo de Gestión de Despachos Judiciales, Ordice ha recibido 8 mil asuntos nuevos en las áreas penal, civil, laboral y de adolescentes, lo que incrementó el inventario real del Archivo de Asuntos o Expedientes en Trámites, que pasó de 69 mil en noviembre de 2007 a 77 mil a la fecha.



El personal de la oficina laboró durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa en un operativo de búsqueda de unos 17 mil expedientes sin ubicación, de los que se logró localizar seis mil.“A raíz del operativo que se implementó durante las vacaciones se logró ordenar en su totalidad el archivo, y ahora es mucho más fácil ubicar los expedientes”, aseguró Real.



No obstante, admitió que existen expedientes que se hallan registrados en el sistema informático, pero no están físicamente en el archivo. Esto se debe en algunos casos a errores involuntarios al momento de digitalizar, o fueron trasladados equívocamente al archivo de los casos fenecidos, donde continúa la búsqueda de estos expedientes.



Real aseguró que ahora existe más rapidez en el flujo de los documentos desde Ordice a los despachos judiciales. “La deficiencia tal vez ahora se encuentra en el hecho de que no hay personal suficiente en las oficinas de tramitación, porque mientras no se aumente el número de secretarios, siempre habrá congestionamiento y lamento del usuario de la justicia de que no se les provee”, dijo Real.



El funcionario destacó también el trabajo de la Oficina de Atención al Público, que realizó desde el 19 de noviembre de 2007 al diez de abril del presente año 75 mil 993 atenciones a los usuarios.



En las ocho ventanillas de la OAP se evacuan entre 700 y mil 100 consultas diarias, donde se brindan los servicios de ubicación de los asuntos o expedientes, trámites de constancias judiciales y constancias para portación de armas, entre otros; ahí también los abogados litigantes y los periodistas hacen uso del sistema de autoconsulta electrónica, que actualmente registra un promedio de 60 visitas por día.



“A pesar de la gran cantidad de documentos que a diario ingresan a los juzgados, se ha hecho todo lo humanamente posible por resolver, prueba de ello es que de los 27 mil escritos que se han presentado en los cinco meses del pilotaje, se han proveído 16 mil; es decir, un 65 por ciento. El otro 35 por ciento es el que señala la gente que está inconforme”, señaló.





Elogian a estudiantes de Derecho

Real elogió el papel que han jugado los estudiantes de quinto año de Derecho de la UCA, quienes junto al personal de los juzgados han laborado jornadas extraordinarias. Ahora los estudiantes además de apoyar el trabajo en la Oficina de Archivo de Asuntos en Trámite están trabajando también en los “pules” de las Oficinas de Tramitación apoyando los proveídos.



Para descongestionar el trabajo de los secretarios judiciales en los “pules”, en la Oficina de Archivo de Asuntos en Trámite se habilita un área donde los estudiantes universitarios se darán a la tarea de agregar las cédulas judiciales a los expedientes. “Actualmente el proceso de agregado y foliado de las cédulas judiciales se realiza en las oficinas de tramitación, pero ahora esto lo harán los estudiantes para que los secretarios se dediquen exclusivamente a proyectar los proveídos y evacuar las peticiones de las partes”, dijo Real.



Actualmente también se instala un nuevo sistema informático que superará las deficiencias del sistema anterior. Asimismo, a partir de está semana estará funcionando en la Oficina de Presentación de Procesados (OPP) un lector electrónico de huellas digitales, para que cuando el imputado llegue imprima su dedo en el lector, quedando automáticamente registrada su comparecencia.