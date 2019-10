Katín confirma embargo a Fenosa

Cerca de un millón de dólares en bienes inmuebles le fueron embargados este mediodía a Unión Fenosa, en un acto impulsado por la doctora María Marvis Jirón, Directora Legal de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal.



Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, acaba de confirmar este embargo preventivo que fue ejecutado por Jirón y el Juez Tercero de lo Civil del Distrito de Managua, Napoleón Sánchez, como acto preventivo ante una demanda por daños y perjuicios en los sistemas de bombeo de varios pozos de la empresa aguadora.



“Son dos propiedades y varias camionetas que son cuadrillas. Todo suma un total entre 16 y 20 millones de córdobas, son un millón de dólares aproximadamente”, dijo Katín, al referirse a los bienes que les fueron embargados.



Consideró, en nombre de la transnacional, que de continuar dichas acciones legales Fenosa responderá por la misma vía, pero, de intervenirse las cuentas bancarias de la empresa, advirtió que se estaría sometiendo al país a una crisis energética ya que la distribuidora tendrá “congelado” su dinero y no podrá seguir comprando energía para garantizar el servicio en todo el país.



“Sería grave si nos congelan plata porque no vamos a poder comprar energía para distribuirla. No vamos a tener con qué pagarle a los generados”, señaló.



Jirón, la abogada de Enacal, aseguró el pasado viernes que ejecutarían ese embargo desde el fin de semana pero fue hasta ahora que cumplió su cometido.



En esa ocasión explicó que Enacal decidió proceder con la demanda luego que Fenosa recurriera de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, después que el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, emitiera resoluciones a favor de la Aguadora para que pague los daños a varios equipos que reciben suministro de energía para bombear agua.



Los directivos de Enacal hoy se han negado a brindar declaraciones.