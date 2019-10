Geólogo se carboniza en hotel de Siuna

LAS MINAS, RAAN

Peritos de la Policía Nacional levantaban algunas piezas de lo poco que se encontró de la osamenta de Ricardo López Gutiérrez, de 28 años, un geólogo de la transnacional empresa minera Yamana Gold, que pereció carbonizado la madrugada de ayer lunes, al incendiarse un lujoso hotel de madera preciosa, un club que se usaba para celebrar eventos especiales y una vivienda particular en el área conocida como el Canta Gallo, en el barrio Sol de Libertad, en Siuna, Región Autónoma del Atlántico Norte.



La víctima mortal de este siniestro intentó ponerse a salvo refugiándose en el baño privado de su cuarto, número once, donde fue encontrado parte de su esqueleto.



Pero fue en vano su desesperación, porque las lenguas de fuego eran incontenibles por todos los lados de su habitación, por lo que las inmensas llamas lo carbonizaron.



El geólogo Ricardo López era originario de Managua, y recién se había trasladado a Siuna a laborar para la concesionaria exploradora de oro Yamana Gold.



La empresa minera ayer mismo alquiló una avioneta para que la madre de la víctima, Bertha Gutiérrez, viajara de Managua a esta ciudad minera, para trasladar en una cajita los pocos restos que se encontraron de su hijo.



Enormes llamas

El pavoroso incendio, cuyas columnas de fuego alcanzaron hasta casi cien pies de altura, inició a las 12:20 de la madrugada de ayer lunes, y se presume que se originó por un cortocircuito en el cielorraso del cuarto número once del hotel calcinado, donde se alojaba el infortunado geólogo.



Aunque también se presume de un cortocircuito en las duchas del hotel, porque se afirma que éstas frecuentemente se recalentaban, sobre todo con la alteración del voltaje del servicio eléctrico público.



Y es que las llamas, a la vez que devoraban el Hotel Canta Gallo, se extendieron contiguo al edificio denominado Club de Reuniones, de la misma propiedad, en donde las autoridades civiles y militares de la localidad y región celebraban distintas actividades especiales.



Otro geólogo se salvó

Luego, el inmenso fuego se propagó a la vivienda de madera de Adrián Urrutia, un reconocido geólogo en Las Minas, que sólo tuvo media hora para salvar a su familia y sacar algunas pertenencias personales y del hogar.



“Todo sucedió en cuestión de minutos, el fuego se originó en el hotel, se propagó hasta afectar en su totalidad nuestra vivienda y todo lo que se encontraba adentro, gracias a Dios que mi familia pudo salvarse. Lamentablemente el ingeniero López no tuvo la oportunidad de hacer lo mismo”, dijo en tono abatido Urrutia.



El incendio abarcó un área construida de casi 600 metros cuadrados, y gran parte de la población urbana vivió momentos de angustia al ver esta desgracia en el Canta Gallo y no poder hacer nada. Las propiedades afectadas se encontraban ubicadas en una de las lomas más altas, que divide al poblado en dos.



Ni bomberos ni hidrantes ni agua

Uno de los problemas en estos casos de incendios en Las Minas, es que en el lugar no existen Cuerpos de Bomberos, ni hidrantes ni agua disponible en casos de emergencia, y son pocas las veces que hay servicio de agua en los domicilios.



Las tres propiedades fueron construidas en tiempos de las compañías norteamericanas explotadoras de oro. Casi el 70% eran forradas de madera de pino y el resto de caoba.



A casi dos millones de dólares ascienden las pérdidas materiales, entre las cuales se encontraban muestras importantes de exploraciones realizadas por la Yamana Gold en Rosita y Siuna.



Hasta la tarde de ayer las autoridades policiales no habían determinado las causas que provocaron este siniestro, no obstante, se ha solicitado auxilio al Departamento policial Alexia, especializada para atender estos casos, con lo que podría determinarse con exactitud el origen de lo ocurrido.