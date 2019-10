Situación con Fenosa se torna más tensa

Dos propiedades y varias camionetas valoradas en un millón de dólares, le fueron embargadas ayer a Unión Fenosa de forma preventiva, para responder a una demanda judicial por daños a los equipos de bombeo de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal.



Jorge Katín, Gerente de Comunicación de Fenosa, confirmó el embargo preventivo que fue ejecutado por el juez Tercero de lo Civil del Distrito de Managua, Napoleón Sánchez, y la doctora María Marvis Jirón, Directora Legal de Enacal.



“Son dos propiedades y varias camionetas que son cuadrillas. Todo suma un total entre 16 y 20 millones de córdobas, son un millón de dólares aproximadamente”, dijo Katín, al referirse a los bienes que le fueron embargados a la distribuidora de energía eléctrica.



Explicó que ambos se presentaron al mediodía en la sede central de Fenosa, en el Edificio Pellas, para aplicar la medida que fue anunciada por Jirón desde el viernes pasado.



Trabajando normal



“Son sucursales de la empresa, y creo que una casa, y lo otro son las camionetas, que son cuadrillas de los técnicos. Ellos ocuparon las escrituras de las propiedades y la circulación de los vehículos, pero la empresa está trabajando de forma normal”, señaló.



Katín consideró, en nombre de la transnacional, que de continuar dichas acciones legales Fenosa responderá por la misma vía, pero, de continuar o ampliarse dichas acciones e intervenirse las cuentas bancarias de la empresa, “sería peligroso”.



Advirtió que de “congelarse” el dinero se estaría sometiendo al país a una crisis energética, ya que la distribuidora no podrá seguir comprando energía para garantizar el servicio en todo el país.



“Sería grave si nos congelan plata porque no vamos a poder comprar energía para distribuirla. No vamos a tener con qué pagarle a los generadores y ellos dejarían de entregarnos la energía, y, por consiguiente, nosotros tampoco vamos a poder entregarle a los clientes”, señaló.



Katín recordó que Enacal tiene una deuda pendiente con Fenosa y habría que resolver este punto con la misma urgencia que procede la Aguadora con este embargo, por esa razón, dicha mora es parte de los acuerdos que ahora se discuten con el gobierno.



En clara alusión a las declaraciones que brindara el presidente Daniel Ortega este fin de semana, señaló que “Enacal tiene una deuda acumulada de 144 millones de córdobas, contabilizada hasta el 31 de marzo de 2008”.



Explicó que esta deuda corresponde sólo a las facturas que ha dejado de pagar Enacal en los últimos once meses, pues la empresa resolvió antes de este período una mora heredada por la administración anterior de 135 millones de córdobas. Evitó adelantar detalles de las medidas que adoptará Fenosa.