Consenso para auditar ayuda de Venezuela

El contralor Guillermo Argüello Poessy respaldará la propuesta que anunció su colega Lino Hernández, de efectuar una auditoría en Petronic, Albanisa y ALBA-Caruna, las instituciones a través de las cuales el partido de gobierno, FSLN, canaliza los millonarios recursos económicos producto del acuerdo petrolero con Venezuela.



“Creo que ante los constantes reclamos, no solamente de los medios informativos, sino de parte de personas de la opinión pública, creo que debe hacerse un trabajo. Vamos a ver cuál es la propuesta de él, y tenga la seguridad de que lo apoyamos”, dijo.



Aunque señaló que hasta el día de ayer no llegó a su despacho la iniciativa anunciada, no descartó que este próximo jueves, durante la sesión de Consejo, se tome una decisión a favor.



“Yo desde hace varias semanas hice esa propuesta, pero no se pudo formalizar”, comentó.



Posición del Procurador

Por su parte, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, abogado del Estado de Nicaragua, aseguró vía telefónica que está comprometido con cualquier medida aplicada al gobierno para garantizar la transparencia.



Pero cuando le preguntamos si estaba de acuerdo con auditar las cuentas de Petronic y Albanisa, prefirió no brindar comentarios.



El contralor Lino Hernández dijo que propondrá a sus colegas que se efectúe una auditoría sobre las cuentas de Petronic y Albanisa, a raíz de todos los cuestionamientos. ¿Usted mira bien esto?

Todo lo que sea a favor de la justicia lo veo bien. ¿Oíste? A favor de la transparencia.



¿Entonces está de acuerdo con la auditoría?

No. No. Oí lo que te estoy diciendo: todo lo que sea a favor de la transparencia, y a favor de la Justicia y del Estado de Derecho, lo veo bien.



¿Y una auditoría no garantiza…?

Eso es lo que te estoy diciendo.



Por eso mismo.



Eso, eso, eso. Eso es lo que te estoy respondiendo. Es lo único que te puedo decir. Gracias Mauricio.



Aguirre Sacasa de acuerdo

En tanto, el diputado Francisco Aguirre Sacasa, y miembro de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, estuvo de acuerdo con la iniciativa.



Señaló sus dos motivos: el primero, porque corresponde correctamente a la función de fiscalización que establece la institucionalidad nicaragüense para la Contraloría. Y segundo, porque conviene al Estado en general, y en especial al gobierno, transparentar sus acciones.



“Yo veo saludable y con buenos ojos la propuesta del señor contralor Hernández, porque le compete de ley a la CGR fiscalizar el manejo de los recursos del Estado”, dijo.



“La considero una propuesta apropiada, porque a veces confunden a la Asamblea Nacional con la institución encargada de realizar esas acciones, y en esta democracia cada institución tiene un rol”, expresó Aguirre.



También comentó que ya están dando los toques finales a un proyecto de ley de transparencia de empresas del Estado y mixtas.



“Creemos que es necesario y saludable para el gobierno mismo, informarle a la sociedad nicaragüense sobre el manejo de los recursos públicos, pero aun en esta ley que estamos afinando. Se reconoce la supremacía de la CGR para fiscalizar conforme a la ley, a las empresas del Estado o mixtas”, concluyó.