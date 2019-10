Lucía se presenta triunfante

El presidente Daniel Ortega presentó anoche a la joven mexicana Lucía Morett, sobreviviente del ataque del Ejército colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, quien no explicó los motivos por los que estaba en ese lugar, pero aseguró “no haber cometido ningún delito, salvo querer la unidad de los pueblos latinoamericanos”.



Entre llantos, Morett, acompañada de sus padres, dijo que era “víctima de terrorismo del Estado colombiano”. Ortega, quien la recibió con el Himno de la Alegría, le ofreció la ciudadanía, la residencia “o lo que quiera”, y afirmó que podría quedarse en el país el tiempo necesario, pues en México “hay gente llena de odio que quiere acusar a Morett de terrorista”.



“Los revolucionarios vamos andando nuestro camino y nos encontramos. Desde aquí sigo dando la lucha, y no sólo es por mí, ahora soy cinco, por los cuatro compañeros que murieron”, expresó Morett, y luego fue abrazada por el gobernante.



El mandatario instruyó a los funcionarios contactar a otras dos sobrevivientes del bombardeo de nacionalidad colombiana, quienes también pueden gozar del “abrigo” del gobierno.



La estudiante mexicana estuvo acompañada por Pamela Dávila, de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), y por sus padres, Jorge Morett y Chuy Álvarez, y fue presentada ante los candidatos a alcaldes por el Frente Sandinista y los actuales alcaldes sandinistas, que horas antes se reunieron con Rosario Murillo para trazar los ejes de la campaña electoral municipal.



Morett se encontraba en el campamento de las FARC el pasado primero de marzo, cuando el Ejército de Colombia irrumpió, matando a 26 personas, entre ellas el número dos de esta guerrilla, “Raúl Reyes”.



“Nuestros hermanos”



Ortega recordó que México fue el país que acogió a Sandino, y culpó al gobierno de Estados Unidos por el bombardeo al campamento guerrillero. El mandatario nuevamente justificó la actitud de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según él, “constantemente reprimidas por el Ejército de Colombia”.



“Yo he tenido la oportunidad de reunirme con los hermanos de las FARC y ellos tienen disposición de buscar la paz, pero no es sólo eso, hay que buscar cambios estructurales en Colombia”, expresó Ortega.



El gobernante también justificó los secuestros de las FARC, organización que tiene más de 600 plagiados, argumentando que “los secuestrados son de orden político”. Ortega sugirió a las autoridades colombianas la liberación de los presos condenados por nexos con las FARC.



“Que salga de la cárcel la gente humilde que vive en las zonas donde opera la guerrilla”, expresó, y luego saludó la victoria del recientemente electo presidente de Paraguay, Fernando Lugo.