Un alcalde repudiado hasta por su hermano

CHINANDEGA

Varios ciudadanos aseguraron que durante la campaña electoral, Julio César Velásquez Bustamante, originario de la comarca San Benito 2, no había cambiado su extracción proletaria, pero al ganar la silla edilicia olvidó su procedencia del campo y se le subieron los “humos” a la cabeza.



Uno de los entrevistados afirmó que el edil no se conformó con la compra de una camioneta sencilla, sino que optó por la lujosa Toyota Prado que maneja, porque quería sentirse como adinerado. Velásquez Bustamante utiliza ese vehículo para diligencias personales.



Y las quejas --incluidas las de simpatizantes sandinistas-- son innumerables por los atropellos del alcalde de Chinandega, quien se considera el dueño de este municipio.



Ni su hermano se le capea

Ni su hermano, Fabián Velásquez Bustamante, director desde hace ocho años de Servicios Municipales, escapa de la represión y odio del edil.



Fabián dijo a EL NUEVO DIARIO que arbitrariamente el alcalde pretende trasladarlo hacia el Área de Tesorería de la Comuna, irrespetando el orden jerárquico.



La Controlaría General de la República, que actualmente investiga a Velásquez Bustamante por irregularidades en su administración, recomendó al edil destituir o trasladar de cargo a su cuñado Ismael García, administrador de la comuna.



Sin embargo, el alcalde desafía el mandato del ente regulador al proteger a su cuñado y pretende democionar a su hermano, quien según empleados que lo respaldan, ha cumplido adecuadamente sus funciones, y los respeta.



“Merezco respeto, no me aferro a este puesto al cual no me trajo el alcalde, porque trabajo para la Alcaldía antes de que él fuese concejal. El alcalde está equivocado, que sus asesores le expliquen bien. Me he ganado la simpatía de los empleados de este plantel sin necesidad de coimas”, expresó el funcionario.



Trabajadores confirman prepotencia del alcalde

Henry Téllez Carrión, trabajador del tren de aseo de la comuna, calificó al alcalde como inmaduro y carente de ética, que desmerece de su posición como gobernante local.



“Estamos aburridos de amenazas y dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en solidaridad con Fabián Velásquez Bustamante, a quien el edil quiere trasladar injustamente a otro puesto”, dijo el humilde empleado.



En similares términos se pronunció su colega Joaquín Jiménez Ortiz, quien denunció que el alcalde incumple el convenio colectivo, y se porta de forma grosera y vulgar.



“Nadie come con 280 córdobas cada tres meses, no entrega botas de cuero, equipos de seguridad y otros beneficios. El pueblo conoce la actitud del alcalde, quien ha adoptado una posición turbia, al extremo de encañonar con su arma ‘bala en boca’ a un dirigente sindical”, expresó por su parte Joaquín Jiménez Ortiz.



Iveth Reyes sugirió al edil que cambie de proceder y que cumpla el convenio colectivo, cuya resolución conocerían la mañana del lunes en el Ministerio del Trabajo de León.