“Escobazo” impone zozobra en Mined

Alrededor de 50 despidos sin justificación se han llevado a cabo en el Ministerio de Educación desde la semana pasada. “Veinte asesores pedagógicos de la delegación departamental de Managua, además de funcionarios de Matagalpa, Chinandega y León, fueron despedidos por intereses partidarios”, afirmó el representante de la Unidad Sindical Magisterial, José Siero.



A esta escoba se sumó la renuncia del director general de Educación, Tulio Tablada, que según Siero, se debió a presiones de parte de funcionarios del Mined. El sindicalista afirmó que en total se tienen programados 150 despidos, con el fin de colocar a personas de confianza del partido, menospreciando la formación profesional de los educadores.



“En muchas ocasiones me comentó (Tablada) que lo estaban presionando para que renunciara a su cargo, sin embargo, él me dijo que estaba seguro de su capacidad profesional”, dijo el profesor Siero.



El profesor Tulio Tablada confirmó la renuncia, y dijo escuetamente que ésta se fue una decisión personal. “Puse mi renuncia el 16 de abril, pero conservo una vasta experiencia en el campo magisterial”, refirió el ex Director General de Educación.



“Es una reestructuración”



También se conoció del despido de seis trabajadores del área administrativa de la sede central del Mined, quienes demandaron a la ministra en funciones, Milena Núñez que se respete la ley laboral y el convenio colectivo.



Francis Elizabeth Flores Córdoba relató que el viernes 18 de abril fueron citaron en la Oficina Financiera del Mined, y les entregaron su carta de cancelación de contrato. Además, les solicitaron “la entrega de los documentos y equipos asignados para el desempeño de sus funciones a la persona que se designe para tal fin”.



Por su parte, Milena Núñez afirmó que no se trataba de despidos, sino de reorganización de personal. “Me voy a reunir con la Dirección de Finanzas para ver lo que está pasando y ver las causas del despido. También nos vamos a reunir con los trabajadores, ya que debe haber justicia y finiquitar el proceso”, dijo la titular en funciones.



Supernumerario en el Mined

El delegado departamental, Eduardo Palacios, justificó que la reestructuración se debe a que existe un personal supernumerario en las oficinas del Mined, sin embargo, las personas despedidas están siendo repuestas de manera inmediata.



“En la delegación tenemos 115 trabajadores y podemos trabajar con menos”, expresó Palacios. Ante la pregunta de cuántos trabajadores podrían ser despedidos o reubicados, el funcionario respondió que ellos pueden trabajar con 47 en la departamental y 40 en la oficina municipal.



“Este personal supernumerario fue heredado del gobierno anterior, y como la empresa privada, nosotros podemos laborar con menos gente y ser eficientes”, dijo Palacios.



Directores: “ladrones y sinvergüenzas”



Siero expresó que el día miércoles, el mismo día de la renuncia de Tablada, el delegado departamental del Mined se reunió con los directores de Managua en la Escuela Normal “Alesio Blandón”, donde los tildó de “ladrones y sinvergüenzas, y que además que se iba a realizar una limpieza en el Mined”.



Ante este insulto, los directores solicitaron un despacho con Palacios para el día siguiente, y él dijo que los recibiría. “Sin embargo, el delegado departamental no los recibió y más bien les dijo que buscaran cómo trabajar”, expresó el sindicalista.



Agregó que Palacios dejó entrever que los asesores pedagógicos recibían sobornos de parte de los directores, ya que informaban que todo iba bien al Mined, mientras la infraestructura y la calidad de la educación iban para abajo.



El delegado departamental criticó el hecho de que algunos de trabajadores del Mined tuvieran doble plaza como maestros, sin embargo, el ministro Miguel De Castilla aún conserva su puesto de maestro en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), expresó el sindicalista.



El profesor Siero negó que exista una reestructuración en el Mined, y más bien se trata de despidos masivos para colocar a los correligionarios partidarios del gobierno de turno.