Trancan puente de Ocotal

OCOTAL, NUEVA SEGOVIA

Decenas de productores, comerciantes y microempresarios de este departamento y Madriz, instalaron un tranque en el puente río Coco que obstaculiza el libre tránsito nacional e internacional sobre la vía Panamericana, y que conduce al paso fronterizo Las Manos o viceversa, hacia Managua.



Se trata de protestas por deudas con los bancos y financieras y sobre los que penden juicios por embargo o encarcelamientos, como ha ocurrido en los últimos días con cuatro productores de la zona.



El ex alcalde de Jalapa y coordinador del autollamado Movimiento de Productores Comerciantes y Microempresarios de Nueva Segovia (MPNS), dijo que decidieron las acciones de presión porque a la fecha no ha visto señales de parte de los banqueros, gobierno y diputados para satisfacer sus demandas. Éstas son: reestructuración de las deudas agropecuarias a un largo plazo; un decreto ley que suspenda embargos y encarcelamientos; y la implementación inmediata del banco de fomento para lograr refinanciamiento para sus unidades productivas.



Los diputados sandinistas César Castellanos y Octavio Álvarez, también secretario del FSLN en Nueva Segovia, son intermediarios de los productores ante el gobierno y la Asamblea Nacional, y según González Vílchez, comunicaron que la problemática que plantean los afectados será abordada a profundidad en una reunión del gobierno con las microfinancieras hasta el 12 de mayo próximo.



“No podemos esperar más y por eso vamos a trancar la carretera”, anunció por un altavoz a las decenas de campesinos, los que de inmediato procedieron a cruzar un cordel sobre la vía para impedir el paso del tránsito nacional e internacional, a excepción de ambulancias, patrullas policiales y del Ejército.



En el lugar se mantenían en alerta preventiva una decena de policías, a fin de impedir la obstaculización de la vía, lo que no lograron ante el alto número de los protestantes.