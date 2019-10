Aberrado sexual podría quedar libre

Un cambio de fecha realizado por la titular del Juzgado Civil de Granada, María de los Ángeles Solano, podría terminar con la liberación de Christian Ariel Dávila Sánchez, alias “Chino 14”, de 49 años, acusado de violar a una joven granadina en presencia de su hermanito de cuatro años.



Y es que el abogado defensor solicitó un cambio de fecha para el juicio, que estaba previsto para el pasado 15 de abril, bajo la excusa de que contraería matrimonio, y hasta hoy la judicial no ha notificado la nueva fecha del juicio para el “Chino 14”, quien es originario de Rivas.



El temor de la madre es que el próximo 23 de abril se vence el término legal para el juicio, y el violador de su hija podría entonces quedar en libertad, pues lo que busca la defensa es sacarlo bajo el argumento de detención ilegal.



“Estoy desesperada porque él le hizo mucho daño a mis hijos, a toda mi familia, mi hija no es la misma, es totalmente dependiente de mí, mi hijo de cuatro años está traumatizado a causa de este sujeto, que le tiraba fajazos para que no defendiera a su hermana cuando llegaba a mi casa a abusar de ella”, señaló la madre.



De acuerdo con el relato de la madre, el abusador, que es su sobrino político --pues está casado con una sobrina y además es padrino del niño de cuatro años--, aprovechaba que ella se iba a trabajar como doméstica a la casa de él, y la muchacha que cursaba el último año de secundaria se quedaba sola en compañía de su hermanito.



Amenazados

Durante casi un año la jovencita y su hermanito guardaron silencio sobre el abuso, porque el “Chino 14” los tenía amenazados. A ella le decía que si le contaba sobre el abuso a alguien mataría a su mamá y a su hermanito, y al niño de cuatro años le decía que si hablaba sobre lo que él hacía con su hermana, la mataría a ella y su mamá.



Sin embargo, en su inocencia el niño de cuatro años siempre insistía en decir que su padrino llegaba y le hacía cosas a su hermana. Fue esto lo que despertó el interés de la madre de la joven, quien la llevó a consulta ginecológica, encontrando que la muchacha estaba embarazada.



“Hasta después que hablamos con la ginecóloga ella comenzó a llorar y me confesó todo el calvario que estaba viviendo y las aberraciones que le hizo, yo hice la acusación, y cuando lo detuvieron mandó a un familiar de nosotros que es sacerdote, el padre Mario Vega Jerez, a mediar para que a cambio de su libertad yo recibiera dinero, sin pensar en el daño que le ocasionó a mis hijos y al bebito que nació producto de esa violación, que ahora tiene tres meses”, señaló la madre entre lágrimas.



Por su parte, la licenciada Mónica Zalaquett, Directora del Centro de Prevención de la Violencia, Ceprev, manifestó que la alerta de este caso se está dando para que las autoridades tomen conciencia del daño ocasionado por este hombre contra la joven, y que el hecho no quede en la impunidad.