Condenan en El Castillo a un traficante de tierras

SAN CARLOS, RÍO SAN JUAN

Roberto Flores Chow, quien fue acusado de organizar e instigar las invasiones a algunas áreas de la reserva Indio Maíz, fue encontrado culpable del delito de usurpación del dominio público y asociación ilícita para delinquir, por lo que fue condenado a tres años de prisión por la jueza única de El Castillo, María Elena Hernández.



Tras presentar el Marena una acusación unos dos años atrás, representado por su ex delegado José Luis Galeano, el Ministerio Público denunció y pidió orden de captura contra Flores Chow, señalado de ser el principal organizador de las 5,000 personas que desde Nueva Guinea, El Almendro y comunidades vecinas de Costa Rica, trataron de invadir en diferentes momentos la reserva Indio Maíz.



Flores Chow fue capturado en febrero pasado cuando hacía de las suyas una vez más. En su acostumbrada práctica fue sorprendido in fraganti por la Policía, cuando estafaba a unos 80 campesinos de El Tule, a quienes les había quitado tres mil córdobas, a cambio de un pedazo de tierra.



Galeano presentó abundantes pruebas que responsabilizan a Flores Chow de dirigir a un grupo comprendido entre 40 y 50 personas que invadieron el 19 de octubre de 2004 una parte de la reserva conocida como La Penca. Pero también se le acusó de dirigir la invasión a La Danta, que igualmente forma parte del núcleo de la reserva.





Modus operandis

Según el ex delegado del Marena, Flores Chow creaba directivas a su conveniencia, y tras fracasar su modus operandis, conformaba otras para sus fines delictivos. Entre ellas, inicialmente creó la Fundación Luchadores por la Libertad, Democracia y Reconciliación de América, y después fundó la organización de la Comunidad Indígena Bartola-Indio Maíz.



Galeano sostuvo que Flores Chow cobraba a los campesinos entre 500 y 2 mil córdobas, y ofrecía 50 manzanas de tierra en la reserva. “Para nosotros, con el castigo a Flores Chow, se sienta un precedente contra quienes estafan a los indefensos y comercializan la tierra”, afirmó Galeano, al señalar que los desalojos efectuados en las dos áreas invadidas representaron para el Estado de Nicaragua un costo de más de 300 mil córdobas.



Los videos y declaraciones de testigos y recibos impresos, así como la firme acusación del ex delegado del Marena, fueron contundentes para la sentencia condenatoria, destacó el Procurador, José Luis Pineda.



A juicio de Pineda, “la Policía y el Ejército ocuparon un papel preponderante, pues en todo momento se dispusieron para proteger la reserva y salvaguardar nuestros recursos”.



18 precaristas fueron encarcelados

Como producto de las acciones de instigación de Flores Chow, 18 precaristas que invadieron el sector de La Penca fueron desalojados y acusados por infringir la Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la Ley de Veda Forestal, pero después de estar detenidos durantes tres meses, fueron puestos en libertad al firmar un acuerdo ante el Juez de Distrito del Crimen.



Los precaristas nicaragüenses invadieron La Penca desde territorio costarricense, y cuando fueron capturados por efectivos del destacamento militar sur del Ejército ya estaban asentados en el lugar.



Según el fiscal ambiental, Sergio Pérez, en esa oportunidad los precaristas fueron acusados por los delitos de tala rasa, veda forestal, tala en vertientes y pendientes, daños en áreas protegidas y asociación ilícita para delinquir.



En el proceso judicial, la delegación departamental del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) aportó pruebas para fundamentar los delitos. En el dictamen se precisa que causaron daños calculados en 100 mil córdobas, y que afectaron dos hectáreas en el área del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, comprendido en la Reserva de Biosfera Indio Maíz.