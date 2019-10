Tema ambiental, puro discurso del gobierno

Hoy se celebra el Día Mundial de la Tierra, que promueve la conservación de los recursos naturales y la protección de los mismos. En Nicaragua, el tema ambiental y su protección es el tercer punto en la nutrida agenda gubernamental, sin embargo, para algunos ambientalistas, eso es puro discurso y pocas acciones.



Tania Osejo, responsable de incidencia del Centro Alexander Von Humboldt, señaló que la poca importancia que se le da al medio ambiente en general ha quedado evidenciada, no sólo con el actual gobierno, sino con todos los pasados, con algo tan elemental como la cantidad de recursos que se le destinan al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marena), los que cada año son diezmados ante necesidades más “apremiantes” de otros ministerios o instituciones.



Y es que la pregunta aún sin respuesta es si en Nicaragua se están ejecutando políticas de desarrollo que estén considerando el tema ambiental. “Hay planes que están siendo ejecutados, que en lugar de mejorar las condiciones las están empeorando, por ejemplo, el Programa Hambre Cero, que está llevando vacas a zonas boscosas, que aunque sea una por familia, eso representa un cambio de uso del suelo y denota que no se está planificando el territorio al cual están siendo destinados estos esfuerzos”, destacó Osejo.



El agua, un tema caliente

También los ambientalistas calificaron el agua como un tema caliente que no esta siendo abordado con la suficiente seriedad, pues hay mucha escasez del líquido por sequía y por contaminación.



“La contaminación por sedimentos arrastrados hasta los cuerpos de agua, minería a cielo abierto y plaguicidas, no está siendo tomada en cuenta, incluso se aprobó la Ley General de Aguas Nacionales, que manda a crear la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para proteger este recurso, pero el Poder Ejecutivo no ha destinado una partida para la misma, no la ha instalado, y el Poder Legislativo no la está tomando en cuenta en el Presupuesto General de la República”, declaró Osejo.



Por su parte, el ambientalista Kamilo Lara llamó a los nicaragüenses a reflexionar sobre la destrucción que se ha ocasionado en el país en los últimos 58 años, cuando se agotó casi el 80 por ciento de la cobertura boscosa natural, así como también que hayamos sido calificados como un país emisor de gases con efecto invernadero sin ser industrializados, todo debido al manejo inadecuado de los desechos en rellenos al aire libre que emiten gases nocivos.