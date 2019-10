El coloso que no morirá

Han transcurrido casi 60 años desde que Anastasio Somoza García inauguró el Estadio Nacional y las historias ocurridas en ese imponente edificio podrán ser apreciadas por las noveles generaciones de nicaragüenses en lo que posiblemente será el museo más grande del país.



Las mejoras que se realizarán en el coloso deportivo harán que se mantenga con vida otros 40 años más, según el equipo multidisciplinario que desarrollará el proyecto de remodelación.



Ha tenido muchos nombres, originalmente fue llamado Estadio “Anastasio Somoza García”, luego “Rigoberto López Pérez”, “Denis Martínez” y de nuevo “Rigoberto López Pérez”.



En la historia

Según Carlos García Solórzano, director de la Federación Nicaragüense de Béisbol, (FENIBA), el Estadio Nacional fue construido a partir de 1945, cuando comenzaron los trabajos ejecutados por la firma Cardenal Lacayo Fiallos.



El director de la FENIBA afirmó que la historia del Estadio quedó impresa en una revista que circuló por los años 1948-49. La construcción del coloso costó un poco más de cuatro millones de córdobas de aquella época.



El Estadio Nacional abrió sus puertas en noviembre de 1948 para la X Serie Mundial Amateur, donde participaron nueve equipos. “Si mal no recuerdo, eran Nicaragua, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica… creo que Cuba, Honduras, Puerto Rico y creo que también Panamá …”, rememoró Carlos García.



García explicó que en esa serie mundial, a Nicaragua le fue muy mal, porque sólo logró vencer a Guatemala, y “quedamos en penúltimo lugar, por la selección de Guatemala pitchó un novel pitcher, que se llamaba Ramacini”.



“Se inauguró con todo honor. Asistieron unas 30 a 40 mil personas, aunque el Estadio Nacional fue construido para una capacidad de más de 21 mil personas sentadas”, recordó Carlos García.



Regularmente se permitió tal asistencia. Entonces, el edificio fue inaugurado por el general Anastasio Somoza García y el evento se convirtió en una fiesta deportiva para los nicaragüenses de esa época.



El director de la FENIBA manifestó que al estadio lo vio de lejos y pudo observar que allí presentaron los partidos de béisbol que le llamaban Doble A, y jugaban entonces el campeón del Pacífico contra el del Atlántico, para alzarse con el campeonato nacional.



Las luces que servirían para los juegos o actividades nocturnas, se activaron en 1957, gracias a equipos profesionales dirigido por Emilio Gadea.



En Navidad de 1972 albergó a miles de damnificados por el terremoto. Luego del fatal sismo el Estadio Nacional fue inspeccionado encontrándose daños en su infraestructura por el terrible suceso, pero en la década de los 80 fue reparado parcialmente y se colocaron las pesadas torres para su iluminación, las cuales contaron con tecnología cubana, dijo Carlos García.



En el “Informe Estado actual del Estadio Nacional” se confirma que el coloso se inauguró el 20 de noviembre de 1948. Se calcula que tiene capacidad para 24 mil personas, pero en el libro “Cultura y béisbol en Nicaragua”, editado por el Banco Central, explica que los arquitectos estadounidenses realizaron un estudio sobre la condición estructural de edificios de Managua, incluyendo el Estadio Nacional, lo que pone en duda tal dato.



“Las varillas de acero, por ejemplo, que se usaron en el estadio, eran de refuerzo lisa, porque eran las que se fabricaban en aquel entonces. Posterior a esos años se fabricó una varilla corrugada, que permite una mayor adherencia entre el concreto y el acero, pero antes no existían”, explicó el ingeniero de apellidos Lacayo Gabuardi, quien realizó el informe en mención.



De acuerdo a Carlos García, el estadio fue sometido a una reconstrucción para convertirse en la sede de la Serie Mundial de finales de 1972.



No sería la única remodelación. El estadio se reforzó en 1987, debido a que el terremoto de 1972 lo dejó muy fracturado, pero el trabajo no se realizó en base a lo previsto y lo único que se hizo fueron retoques a la estructura.



Un estadio multiusos

El director de FENIBA recordó que desde entonces, el coloso deportivo ha servido como escenario principal en reuniones religiosas, presentación de artistas, juegos de fútbol y otros espectáculos y actividades políticas.



En 1954 se instaló una barrera de toros. También recordó aquel problema que se tuvo con Honduras, la famosa guerra de Mokorón y el estadio fue centro de adiestramiento para todos los voluntarios que se presentaron para combatir.



Fue sede de tres mundiales de béisbol no profesional, realizados en 1948, 1950 y 1972, considerados por algunos como lo mejor que se ha visto hasta hoy, en el ámbito de la pelota. El pueblo nicaragüense demostró su ferviente pasión por el béisbol y se volcó para asistir al Estadio en esas tres ocasiones.



En otras épocas ha sido ocupado para dependencias gubernamentales como la Policía de Tránsito, sobre todo en la parte sur, donde se construyeron cárceles para infractores.



En 1994 se celebró una serie mundial con la presencia de grandes dirigentes de dicha disciplina deportiva. Para este evento se realizaron mejoras al estadio, creándose el área del mezanine. También se restauraron los baños y el sistema de drenaje, entre otros sectores, pero no se ha realizado un trabajo de mantenimiento serio, sobre todo en los últimos diez años, lamentó García.



El Estadio Nacional también sirvió para varias tomas de posesiones presidenciales y últimamente ha servido para la presentación de artistas internacionales, tal es el caso de Marco Antonio Solís, Olga Tañón, Los Tigres del Norte, Calle 13, Maná y otros muchos de variados ritmos y géneros.



En los últimos años ha servido de centro de conteo de votos en las elecciones presidenciales y municipales.



Urgen mejoras

El ingeniero estructural Walter Gómez, director del Colegio de Ingenieros de Nicaragua, se detuvo en las seis torres de iluminación y advirtió sobre la posibilidad de que se desplomen a corto plazo.



La corrosión en los niveles inferiores puede causar un colapso de esas torres, recalca Gómez, quien dijo estar notando “si sale un poquito de sarro”. “Esas torres tienen, debido a su excentricidad, un momento de volcamiento alto”, advierte el ingeniero.



El volcamiento se incrementa por la fuerza de un sismo, por la fuerza del viento y además la corrosión, que ha hecho que tenga en sus niveles inferiores, disminución en el espesor de sus láminas de acero. “Puede presentarse ese colapso”, sentenció Gómez.



Las seis torres del Estadio Nacional fueron levantadas por ingenieros cubanos en la reestructuración de 1987. El diseño de su construcción es de columnas estructurales, en vista que todo el peso de las mismas recae en los soportes posteriores.



Los expertos estructurales han recomendado cambiar las bases e instalarles refuerzos, lo que significaría desarmar las estructuras para nuevamente levantarlas. El mantenimiento que se hubiera dado para evitar que el óxido las carcomiera, era sencillo. Bastaba quitar el sarro que iba apareciendo y perforar las partes donde se acumula agua, polvo y excremento de las aves.



En tanto, el arquitecto Mario Barahona, de la alcaldía de Managua, puntualiza alrededor de las medidas de seguridad, principalmente en las entradas y el muro perimetral que rodea el estadio.



“En los 80, cuando se consideró la reconstrucción del estadio, un grupo de expertos señaló que las entradas debían extenderse e incluso abrirse otras en áreas estratégicas de la instalación”, dijo Barahona.



El arquitecto explicó que el tema de las puertas es fundamental, porque el estadio concentra miles de personas y a la hora de un pánico se convierten en una “trampa mortal”, debido a lo angosto de su construcción.



De acuerdo a datos históricos, el mítico Coliseo Romano, construido hace unos dos mil años, se edificó con la posibilidad de evacuar en unos cinco minutos a las 50 mil personas que cabían en él. Cabe señalar que en el 2004, autoridades españolas evacuaron en aproximadamente siete minutos a unas 70 mil personas en el Estadio “Santiago Bernabéu”, en Madrid.



El operativo se realizó luego de una amenaza de bomba del grupo separatista ETA.



Pero el Estadio Nacional, con menos de la mitad de capacidad del Coliseo Romano, difícilmente podría evacuarse en cinco minutos. Al contrario, son predecibles las aglomeraciones que se crearían a la salida.



El Estadio Nacional reposa en el sitio donde antiguamente se localizaba el edificio de la Penitenciaria. Después del terremoto, se realizaron varias investigaciones sobre la posibilidad de la existencia de fallas geológicas que amenazarían a la mole de concreto.



En su informe, Woodward & Clyde, (1975) expresa que el estudio de fotografías aéreas no permite discernir acerca de la expresión superficial de estas fracturas o grietas en el terreno, posiblemente borradas durante los trabajos de limpieza posteriores al sismo de 1972. El trazado actual de la Falla del Estadio es un hecho para las autoridades, que consideran un peligro inminente el derrumbe espontáneo del edificio.



Para la investigación del estado de las bases del Estadio Nacional fue necesario abrir trincheras para reconocer el trazo de la falla o fractura de la tierra en el subsuelo, en tres áreas: el cauce occidental, el Estadio e Iglesia San Sebastián. Las trincheras del cauce occidental no mostraron evidencias claras de fallamiento, pero las otras confirmaron el temor de los ingenieros, sobre el deterioro de las bases del coloso.



“Se harán trabajos geológicos y sísmicos”

El arquitecto Marlon Torres, director del Instituto Nicaragüense de Deportes, IND, expresó que era necesario disminuir la capacidad y la frecuencia del uso del Estadio.



“Nos fuimos al Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, para que ellos nos definieran el perfil del estudio que debía hacer, desde el punto de vista geológico, sismológico y estructural. Ellos estimaron lo que significaría ese estudio unos 100 mil dólares. Nosotros lo metimos en el presupuesto y fue aprobado el 28 de febrero, desde ese momento que ya teníamos recursos comenzamos a reunimos nuevamente con el MTI y nos recomendaron que buscáramos a la gente de la UNAN, para lo que tiene que ver con los estudios geológicos y sismológicos y a la gente de la UNI, para lo estructural, con la edificación”, mencionó el arquitecto Marlon Torres.



El director de IND indicó que cuentan con equipos modernos, los mejores de Centroamérica e incluso con profesionales de alta calidad, para optimizar los recursos del Estado. Esto es una forma también de proyección social de la universidad y de retribución incluso por criticado seis por ciento”,



Fechas inolvidables



1948: Inauguración del Estadio Nacional, en el inicio de la X Serie Mundial de Béisbol amateur.



1949: Navarro Cubs y Escuelas Internacionales juegan 26 innings. Ganó el Navarro 4-3.



1950: Inauguración de la XI Serie Mundial de Béisbol amateur.



1950: Eduardo Green se titula campeón de bateo de la XI Serie Mundial de Béisbol Aficionado, con promedio de .487.



1951: Alejandro Canales, del Cinco Estrellas, le lanza Juego Perfecto al equipo Venus.



1955: Pedro Infante, Leo Marini y "Tin Tán" se presentan al público.



1957: Inauguración de las luces con la serie internacional ante las Estrellas cubanas de Emilio Cabrera.



1957: Se inaugura la Segunda Liga Profesional de Béisbol de Nicaragua, con la participación de los equipos Bóer, San Fernando, León y Granada, que se fusionó con el Cinco Estrellas.



1957: La televisión de Nicaragua realiza su primera transmisión directa desde el Estadio Nacional, con el juego entre León y el Combinado.



1957: El campeón de fútbol de Paraguay, Cerro Porteño se enfrenta al equipo El Triunfo y le gana 8:1.



1957: Los "Harlem Globetrotters" de baloncesto profesional de Estados Unidos, realiza dos juegos de exhibición contra selecciones locales.



1957: El Coronel Ingeniero Luís A. Somoza Debayle, tomó posesión de la Presidencia de la República. Su hermano, Anastasio Somoza D., lo hizo diez años después.



1966: La Selección de Fútbol de Nicaragua vence 2:1 en desafío amistoso a Estudiantes de la Plata, de Argentina. Los equipos brasileños Botafogo y Corintians hacen un juego de exhibición.



1968: Eduardo "Ratón" Mojica vence por decisión al ex-campeón mundial mosca, el tailandés Chartchai Chionoi.



1968: El onceno de fútbol UCA, se mide en desafío amistoso al equipo Irapuato, de México.



1968: Un gran triunfo en fútbol: Flor de Caña 2:0 a Alianza de El Salvador en el Campeonato de Equipos Campeones y Sub-Campeones de CONCACAF.



1968: Nicaragua realiza el Campeonato Centroamericano de Atletismo de Mayores.



1971: Sergio Lacayo le lanza "no hit no run" a Colombia en el Torneo de la Amistad. Ganó 2-0 y ponchó a 15.



1972: Se realiza la XX Serie Mundial de Béisbol con la asistencia récord de 16 países. Nicaragua termina en el tercer lugar, logrando un triunfo final 2-0 sobre Cuba.



1973: Se presenta el conjunto musical "Santana Band" y Mario Moreno "Cantinflas" es el animador. Se produjo el mayor lleno en la historia del Estadio.



1975: 4 julio.- Durante el segundo juego de la Serie Final del Campeonato de 1975 entre los Búfalos del Bóer y Estelí, se reabre el Estadio después del Terremoto de 1972.



1977: Eddy Gazo se proclama campeón mundial Súper Welter AMB, al derrotar por unanimidad al argentino Miguel Ángel Canstellini.



1985: 5 Enero.- Tras cinco años de clausura por trabajos de restauración, se reabre el Estadio. Dantos vencen 6-0 a León con pitcheo 2 hits de Luís Cano.



1988: En una de las finales más extraordinaria, los "Diablos Rojos" del América vencen 3:2 a los "Caciques" del Diriangén. En 1991, el América alcanza el título derrotando 3:1 al MINT; en 1991, Estelí derrotó al Diriangén en tiros de penalti.



1990: Doña Violeta Barrios V. de Chamorro tomó posesión de la Presidencia de la República.



1991: En las eliminatorias del Mundial de fútbol de Estados Unidos'94, perdemos 3:2 ante El Salvador.



1994: Previo a la inauguración de la XXXII Serie Mundial de Béisbol, se inaugura el Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense.



1996: Rosendo Álvarez defiende el título mundial Paja, noqueando en el tercer round al colombiano Kermín Guardia.



1996: Se presentan los grupos musicales Frey, el rapero Caló, Llama Viva y Animación



1997: El doctor Arnoldo Alemán L. toma posesión de la Presidencia de la República.



1997: Se efectúa la segunda fecha del Campeonato Latinoamericano de Motocross. Al año siguiente se repitió la competencia correspondiente a esa edición.



1998: Se organiza la sexta edición de la Carrera de Carretones de Caballos "Ben Hur".



1998: Con lleno superior a las 22 mil personas, se presentó el grupo mexicano Maná, acompañados de Fher, Alex, Juan y Sergio.



Posteriormente se presentaron Paulina Rubio, Carlos Vives, Ricardo Arjona, entre otros.