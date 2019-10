Vecinos de Eucalipto ya no soportan inundaciones

La clausura de tres cauces naturales en residencial Prados del Eucalipto podría tener como consecuencias enfermedades y contaminación para sus habitantes, debido a que las corrientes de agua que surgen en el invierno fueron desviadas hacia las calles de esa urbanización.



Los 500 pobladores de Prados del Eucalipto, en el kilómetro 14 de la Carretera a Masaya, tienen dos años de advertir y denunciar que la construcción de viviendas en el terreno donde antes estaban los tres cauces naturales está provocando inundaciones “salvajes”, y las aguas alcanzan una altura de 60 centímetros, por lo que cubren hasta las rodillas a un adulto promedio, describe un habitante.



Ese habitante, que se encuentra muy preocupado, principalmente por los niños, no quiso que su nombre fuera publicado por temor a ser demandado por la persona que está realizando la construcción.



Relata que el año pasado, él y otros cuatro vecinos fueron a denunciar ese problema a un medio de comunicación televisivo, y días después les llegó una demanda por injurias y calumnias, interpuesta en los Juzgados de Nindirí por Maritza del Socorro Rizo Villagra, apoderada de la sociedad desarrollos Veracruz, Sociedad Anónima (Planes de Veracruz).



Maritza Rizo dice que no es cierto, y de paso asegura que lo que quieren es sacarle dinero. También aclara que nunca ha demandado a nadie. “Lo que les envié fue un cuestionario para absolver posiciones sobre lo que ellos dijeron, pero sí pienso demandarlos más adelante”, apuntó.



Según una nota de prensa enviada por la asociación de vecinos de residencial Prados de Eucalipto, la última inundación se registró con la lluvia del sábado cinco de abril de este año. Los habitantes plantearon a los concejales que “se debe abrir nuevamente dicho cauce natural, para disminuir el caudal de aguas que está llegando hasta Eucalipto”.



El Concejo, en sesión extraordinaria, aprobó un plazo de diez días para que la señora Maritza Rizo Villagra “busque alternativas que no afecten a los habitantes del sector con el drenaje de las aguas pluviales de su urbanizadora, de lo contrario, se le suspenderá indefinidamente el permiso de construcción. Dicho acuerdo es certificado en acta No. 192”, se lee en el comunicado.



Los vecinos destacan los riesgos de las inundaciones, pues han provocado el deterioro de bienes materiales, severos daños ambientales, contaminación en el manto acuífero y exposición a epidemias, porque, tras las lluvias, quedan aguas estancadas en la planta de tratamiento de Planes de Veracruz, que luego se descargan en las calles de Eucalipto.



La delegación del Ministerio de Salud en Nindirí prohibió a la señora Rizo Villagra volver a tirar las aguas sucias de su urbanización a Prados del Eucalipto.



El secretario del Concejo de Nindirí, ingeniero José Lucas Reyes Larios, confirmó que la “única culpable es la señora Rizo”. Explica que inicialmente el permiso de construcción fue concedido por el alcalde anterior, Alfonso Castillo, y luego la administración del actual edil, Rommel Aguilera, lo ratificó, pero con la condición de dar salida a las aguas que vienen de Santo Domingo y Las Sierritas.



Maritza Rizo responsabiliza de ese problema a Luz Marina Martínez, que es una señora que vive frente a Prados del Eucalipto. “Una señora que construyó su casa frente a Prados del Eucalipto fue la que cerró los cauces naturales”, y agrega que ella (Luz Marina) vive en Estados Unidos, pero viene con frecuencia a su casa en Nicaragua.



Otra causa del problema que explica Rizo, es que “con tanta urbanización se impermeabiliza el suelo y el agua no se escurre. Según ella, eso pasa porque no se hacen obras de infiltración para escurrir el agua de lluvia en los residenciales”.



También culpa a la alcaldía de no hacer uso de su autoridad para abrir los cauces naturales, ya que Planes de Veracruz también resultan perjudicados por las inundaciones.



Reyes Larios dice que “ella (Maritza Rizo) pecó sobre advertida”, porque el encargado del proyecto ya le había explicado que si botaba el muro perimetral y sellaba el cauce natural, las aguas no iban a tener salida, y en consecuencia se iba a inundar todo. “Y así fue, en el primer invierno se inundó ella (Planes de Veracruz) y sus vecinos del Prado del Eucalipto”, recuerda. Rizo asegura que ella no botó ningún muro y que fue la misma fuerza con que fluye el agua en el invierno que lo derribó.



“Lo que está haciendo (Maritza Rizo) es un delito”, manifiesta Reyes. Actualmente el caso está documentado en la Fiscalía, que es la que tiene que acusar a la señora Maritza Rizo. Sin embargo, el ingeniero siente que no ha habido apoyo de esta entidad (la Fiscalía), porque hasta que ésta se pronuncie los habitantes no pueden proceder ante un juez.