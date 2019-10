El mundo subestima la amenaza del calentamiento global

No reconocer los riesgos que supone el calentamiento global contra la seguridad es tan peligroso como ignorar el riesgo del terrorismo o la proliferación de armas nucleares

La reacción internacional a la amenaza que supone el calentamiento global para la seguridad mundial es "lenta e insuficiente", afirmó un equipo de trabajo británico en un informe publicado este miércoles.



"En las próximas décadas, el calentamiento climático va a acarrear una modificación en el tema de la seguridad estratégica, tan importante como el final de la Guerra Fría", indicó en un comunicado Nick Mabey, autor del informe del Royal United Services Institute (Rusi) titulado "Las respuestas de la seguridad internacional a un mundo expuesto al calentamiento climático".



"Si no es controlado, el calentamiento climático tendrá implicaciones en la seguridad de una amplitud similar a los de dos conflictos mundiales, pero durará por siglos", agregó Mabey.



"Si el calentamiento climático no se desacelera (...) este será el primer factor de conflicto en el seno de los Estados", advirtió el instituto.



El sector de la seguridad "debe como consecuencia tomar iniciativas para apoyar los esfuerzos con vistas a una reducción importante de las emisiones de dióxido de carbono como un medio de evitar el peor escenario en tema de seguridad", señaló.



Según el Rusi, no reconocer los riesgos que supone el calentamiento global contra la seguridad es tan peligroso como ignorar el riesgo del terrorismo o la proliferación de armas nucleares.



Cambios fundamentales



El grupo señaló además que las inquietudes vinculadas con el clima traerán "cambios fundamentales" en el panorama geopolítico, modificará la gestión de las relaciones internacionales y forzará a una reconsideración de los intereses nacionales.



"Las consecuencias climáticas obligarán a repensar radicalmente la manera en que identificamos y aseguramos nuestros intereses nacionales", indicó Mabey, agregando que la energía y la seguridad "dependerán cada vez más de alianzas fuertes con otros grandes consumidores de energía, como China".



"Las primeras señales de esta respuesta están apareciendo, pero los cambios necesarios deben hacerse más rápidamente que en el pasado", aseguró.